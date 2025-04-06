Незвичайна сирна закуска: смак цієї страви вас зачарує

Овочеві, рибні, грибні намазки дуже популярні. М'який сир та трави — чудове поєднання. А чи помітили ви, скільки коштують сирні намазки із зеленню? М'яко кажучи, не дешево. Приготувати такий смаколик в домашніх умовах коштуватиме набагато дешевше. До того ж їжа, яку ви готуєте самі, натуральна, що дуже важливо. Натуральні продукти — запорука здоров'я.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом чудової сирної закуски поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей смак страви вас зачарує, — каже Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — не пошкодуєте. Готується страва легко та просто. Вона підійде і для святкового столу.

Незвичайна сирна закуска 30 г рослинної олії (можна взяти оливкову та кунжутну)

Декілька листочків свіжого базиліка

Сіль

Перець

Сік лимона

Мед

1 буратта або моцарелла

З'єднати два види рослинної олії, сік лимона, мед, сіль і перець, а також дрібно нарізане листя базиліка. Доповнюємо цією сумішшю буратту або моцарелу. Їсти зі свіжим хлібом. Подавайте страву красиво.

РЕКЛАМА

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт неймовірної заварної паски на манній крупі.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

74

Читайте нас у Facebook