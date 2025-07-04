Полуничний торт: ідеальний десерт для літніх чаювань

Надзвичайно простий у випіканні полуничний торт, який можна приготувати лише з шести інгредієнтів. Щоб він був ідеальним, він має бути вологим, пухким і містити багато-багато смачних ягід, пише Ania Gotuje.

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Інгредієнти:

2 склянки пшеничного борошна — 320 г

вершкове масло — 200 г

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5 середніх яєць

близько ¾ склянки цукру — 170 г

2 чайні ложки розпушувача

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800 г полуниці

Приготування

Обов’язково вийміть яйця з холодильника заздалегідь, щоб вони досягли кімнатної температури.

Всипте цукор у скляну або металеву ємність середнього розміру. Збивайте цукор і яйця міксером на високій швидкості протягом кількох хвилин. Цукор повинен повністю розчинитися в яйцях. Після збивання має вийти пухка та легка маса.

Розтопіть масло у мікрохвильовій печі, в каструлі на найменшому вогні або на водяній бані. Охолодіть його, щоб воно не було гарячим.

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Почніть вливати вершкове масло у миску з яєчною піною. Додайте суміш сухих інгредієнтів (борошно та розпушувач) у миску. Повільно, але ретельно все перемішайте силіконовою лопаткою або дерев'яною ложкою.

Вилийте готове до випікання тісто у форму. Вистеліть дно пергаментним папером. Змастіть внутрішню частину форми невеликою кількістю олії або вершкового масла та посипте панірувальними сухарями.

Вилийте все тісто у форму та вирівняйте поверхню. Вимийте свіжу полуницю під холодною проточною водою та видаліть плодоніжки. Обережно висушіть полуницю паперовими рушниками. Викладіть її поруч на тісті. Потім покладіть полуницю одну на одну. Не втискайте полуницю в тісто. Вона все одно трохи зануриться в тісто під час випікання. На цьому етапі можна посипати полуницю невеликою кількістю кориці. Домашній ванільний цукор також чудово підійде.

Поставте форму на середню полицю в розігріту до 180 градусів духовку. Встановіть режим верхнього/нижнього випікання. Випікайте торт близько 50 хвилин. Приблизно через 40−45 хвилин перевірте, чи торт пропікся. Обережно відкрийте дверцята духовки та вставте дерев'яну шпажку в торт. Якщо паличка суха після виймання, це означає, що полуничний торт готовий.

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