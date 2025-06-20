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- 20.06 20:06 Десерт із печивом та полуницею: смачно так, що не відірватись
Десерт із печивом та полуницею: смачно так, що не відірватись
Американський чизкейк запікають, англійський — готують без випічки. Його роблять зазвичай з класичним маскарпоне та вершковим сиром. Проте фудблогерка Анніна Карпенко вирішила адаптувати його до свого смаку — і приготувала на домашньому кисломолочному сирі. Десерт вийшов дуже смачний, а ще корисний: кальцієм з сиру, колагеном з желатину та вітамінами з ягід. Освіжаючий, легкий в приготуванні, ніжний і дуже смачний такий десерт, який ідеально підходить в спекотну пору року.
Інгредієнти:
- 10 г желатин
- 300 мл вода
- 25 г желе
- 10 г ванільний цукор
- 30 г цукор
- 80 г бісквіт чи печиво
- 200 г полуниця
- 250 г сир домашній кисломолочний
У воду додаємо желатин і залишаємо набухати.
Беремо 200 мл окропу і додаємо пакетик желе і розмішуємо до повного розчинення
Далі у набухший желатин додаємо цукор, ванільний цукор. І прогріваємо у мікрохвильовці, поки желатин не розчиниться. Тож друга желююча маса у нас готова
Починаємо збирати десерт.
Беремо ємність і виливаємо на її дінце кілька ложечок прозорої желюючої суміші, щоб наш десерт прикріпився. На дно викладаємо бісквіт чи печиво. Але печиво попередньо треба змочити у ванильному сиропі. Потім відправляємо наш контейнер з бісквітом у холодильник.
Поки бісквіт стабілізується готуємо сирну масу. Для цього кисломолочний сир кімнатної температури занурювальним блендером перебиваємо до кремоподібного стану. Далі сир поступово об’єднуємо з прозорою желатиновою сумішшю.
Дістаємо з холодильнику контейнер з бісквітом і виливаємо сирно-желатинову суміш. І знов відправляємо до холодильника.
Приблизно за годину дістаємо охолоджену та зафіксовану частину десерту і викладаємо на сирний шар порізану полуницю. Зверху обережно заливаємо підготовлене желе. Накриваємо кришкою або харчової плівкою — і знов у холодильник до повного застигання маси.
Прикрасити готовий десерт можна м’ятою.
Смачного!
Нагадаємо рецепт мандаринового чизкейку.110
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