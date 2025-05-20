Полуниця у желе: неймовірно ніжний десерт для любителів «Битого скла»

Відома фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше виклала рецепт слойок з кремом, розповіла, як приготувати полуницю у желе.

«Полуниця у желе! Edition для любителів битого скла. Зберігайте. Неймовірно ніжний десерт, який готується легко, а виглядає оригінально!» — написала вона.

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Інгредієнти:

- Полуниця — скільки влізе в пляшку

- Желатин — 18 г

- Вода — 150 мл

- Сметана — 350 г

- Згущене молоко — 150 г

- Цукрова пудра — 100−150 г

Спосіб приготування:

«Нанизуємо полуницю на шпажки й викладаємо в обрізану пряму, не фігурну пластикову пляшку. Я для надійності просушила її серветкою. Желатин заливаємо водою й залишаємо набрякнути. Змішуємо сметану, згущене молоко і пудру до однорідності. Желатин розчиняємо на вогні (не кип’ятимо!) і вливаємо до суміші. Заливаємо полуницю, охолоджуємо до повного застигання. Розрізаємо пляшку, дістаємо желе, нарізаємо — і подаємо», — розповіла фудекспертка.