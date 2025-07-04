Стабілізує рівень глюкози та циркадний ритм: чим корисні ранні вечері

Як показують деякі дослідження, ми все частіше вечеряємо за кілька годин до сну. Рання вечеря може покращити наше самопочуття та загальний стан здоров'я, пише Мedonet. Варто переконатися, що вечеря ситна та забезпечує необхідні поживні речовини. Якщо ми вечеряємо о 17:00, а потім о 21:00 відчуваємо голод та тягнемося до перекусів, ідея ранньої вечері не матиме сенсу.

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Більшість дієтологів дотримуються правила, що ми повинні вечеряти приблизно за 2−3 години до сну. Тож 17:00 — чи не занадто рано? Це залежить від нашого циркадного ритму. Якщо для нас це занадто рано, варто подумати про трохи пізнішу годину останнього прийому їжі.

Тара Шмідт, зареєстрований дієтолог клініки Майо, зазначає, що вечеря за три-чотири години до сну може допомогти запобігти печії та кислотному рефлюксу. Рання вечеря дає час для фізичної активності, яка підтримує процес травлення. Ми не лягаємо спати з повним шлунком.

Сертифікований дієтолог та авторка книги «Любіть їжу, яка любить вас у відповідь» Ілана Мульштейн наголошує, що раннє вживання їжі може призвести до здоровішого вибору їжі. Коли ви повертаєтеся додому з роботи голодними, у вас є можливість приготувати поживну страву замість того, щоб тягнутися до оброблених снеків.

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Пізнє вживання їжі пов'язане з більшим споживанням калорій та підвищеним ризиком ожиріння. Дослідження показують, що раннє вживання їжі може покращити чутливість до інсуліну, що особливо важливо для людей з діабетом або ожирінням. Ранні вечері також можуть стабілізувати рівень глюкози в крові.

Регулярний час прийому їжі допомагає регулювати циркадний ритм організму, що може покращити якість сну. Нерегулярне харчування може збільшити ризик захворювань, тому варто переконатися, що у вас є визначений час прийому їжі.

Дослідження показують, що сім'ї, які вечеряють до 18:15, проводять більше часу разом. Спільне вживання їжі може покращити психічне здоров'я та самопочуття, додаючи сенсу щоденним ритуалам.

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Вам не потрібно вечеряти о 17:30, якщо це для вас занадто рано. Спробуйте різний час, наприклад, 18:30 або 19:00, щоб знайти найкращий для себе. Спробуйте планувати свої прийоми їжі, щоб уникнути перекусів.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які продукти можна їсти пізно ввечері без почуття провини.

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