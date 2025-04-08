Вранці чи ввечері: експерти про те, коли краще йти до душу

Є люди, які, коли вранці встають, відразу йдуть в душ, що допомагає їм прокинутися. Крім того, це чудовий спосіб зволожити шкіру, підготувавши її до поглинання поживних речовин із засобів догляду за шкірою, пише medonet. А ще вечірній душ є ефективним засобом не тільки для гарного сну, а й для боротьби з застудою та грипом.

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Вечірній душ набагато корисніший для нашого організму. За словами фахівців, це дозволяє розслабитися і підготувати організм до сну. Крім того, він допомагає видалити забруднення, накопичені протягом дня, що допомагає підтримувати не тільки гігієну тіла, але й довшу свіжість постільної білизни, мінімізуючи накопичення жиру та поту на ній. Тепла вода має заспокійливу дію і хоча б частково знижує високий рівень стресу.

Вечірній душ може безпосередньо впливати на якість сну, що також підтверджено дослідженнями. Тепла вода допомагає знизити температуру тіла — це природний сигнал вашому тілу, що пора спати.

Крім того, вечірній душ покращує психічне самопочуття. Ми більш розслаблені, що, як відомо, сприяє здоровому сну. Крім того, вечірнє купання — це своєрідний ритуал, який дозволяє нам встановити межу між галасливим днем, наповненим обов’язками, і тихим вечором, коли ми заслуговуємо на відпочинок.

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Протягом дня алергени (пил, пилок, шерсть домашніх тварин) накопичуються на шкірі. Вода допоможе вимити їх, мінімізуючи такі неприємні симптоми, як чхання, свербіж.

Нагадаємо прості поради, які допоможуть заснути.

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