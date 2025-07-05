путін хоче більшого: як кремль використовує Татарстан у війні проти України

москва вимагає від своїх регіональних еліт — особливо лояльних та ресурсних — активнішої участі у війні проти України. Один з таких регіонів — Татарстан, де налагоджено виробництво ударних дронів типу «Шахед» та інших безпілотників. Проте, попри економічну потужність, охочих воювати серед місцевих небагато. «Чиновники змушені шукати „гарматне м’ясо“ в депресивніших регіонах, пропонуючи одні з найвищих підйомних у росії — понад 3 мільйони рублів (близько 35 000 доларів), — розповідає „Українській правді“ публіцист та політолог Руслан Айсін. — Щоб звітувати кремлю, „добровольців“ тимчасово реєструють у Татарстані, записують у батальйони на кшталт „Алга“, і вони проходять у статистиці як місцеві жителі».

Кадиров, Мінніханов і «керована автономія»

На думку Айсіна, кремль активно використовує клани «своїх» — насамперед Кадирова та Мінніханова — як інструмент утримання імперської вертикалі.

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«Рустам Мінніханов — такий самий політичний важкоатлет, як і Рамзан Кадиров. Схожість між Татарстаном і Чечнею в тому, що влада не передавалась із москви, а спадкувалася в межах клану. В Татарстані — від Мінтімєра Шаймієва до Мінніханова. В Чечні — від Ахмата Кадирова до Рамзана. У Чечні одне прізвище при владі вже 25−27 років, у Татарстані — понад 35. Таких прикладів у росії більше немає», — розповідає Айсін.

Утім, додав політолог, залежність обох кланів від кремля глибока — через спільні проєкти, політичну вигоду та спільну долю. Їм також доручено специфічні зовнішньополітичні завдання: Кадиров вибудовує відносини з ісламським світом, Мінніханов — із тюркськими країнами.

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«Через Татарстан кремль намагається обходити санкції. Активно працюють із Казахстаном, Киргизстаном, меншою мірою — з Узбекистаном, Туркменістаном. Це одна з головних функцій „татарського клану“», — пояснює Айсін.

Попри різні підходи, Кадиров і Мінніханов утворюють своєрідний тандем, вважає політолог.

«Вони дружать. Їхні вілли та острови — поруч в Еміратах. І не факт, що в разі краху путінського режиму ці люди залишаться з москвою. Я схильний вважати, що вони можуть скористатися ситуацією, можливо — разом із кимось ще», — припускає Айсін.

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Він додає: «Кадировці базуються на силі, „татарський клан“ — більш витончений, економічно вмотивований і обережніший».

кремль свідомо сточує населення національних республік

За словами політолога, одним зі стратегічних завдань кремля є зменшення чисельності та впливу національних республік — шляхом мобілізації, економічного тиску й деморалізації.

«Мусульмани в росії й так сприймалися як „внутрішні вороги“. Тепер це тільки посилюється, і суспільство це здебільшого підтримує, вважаючи їх інородцями, не своїми. У кремлі свідомо сточують населення національних республік, бо бояться повторення сценаріїв 1917-го чи 1991 років», — вважає Айсін.

Аналізуючи потенціал Татарстану, політолог нагадує, що у 1990-х Татарська РСР могла жити краще за Кувейт.

«75% доходів Татарстан змушений віддавати москві. Водночас у нього є нафта, промисловість, потужна наукова база, логістика. Можна тільки уявити, як міг би жити Татарстан без московської участі», — говорить Айсін. Й додає, що не є прихильником того, щоб говорити про Татарстан тільки як про шматочок землі, де проживають всього 23−24% від усіх татар, які розкинуті на величезній території Євразії.

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«Цей народ — спадкоємець Золотої Орди. Проєкт значно більший, ніж адміністративна одиниця рф», — сказав він.

Туран — як аналог ЄС для колишніх кочових народів

Попри внутрішній тиск, Айсін говорить про наростання тюркської солідарності.

«Є Організація тюркських держав, яку очолює Туреччина. Відбувається уніфікація освіти, алфавітів, військових стандартів. На низовому рівні — зростає єднання тюркських народів. Я прихильник ідеї Великого Турану. Це не обов’язково етнічна, а історично протестна ідентичність. Коаліція тих, хто бореться з імперією».

Він бачить майбутнє цього об’єднання як аналог ЄС: з населенням, що зростає, ресурсами, логістикою і ВВП на трильйони доларів. «Ще кілька років тому в це не вірили. Сьогодні Туран — уже політична реальність», — резюмує Айсін.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що путін наймає армію КНДР на війну проти України.

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