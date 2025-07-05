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Ціни на сільськогосподарську землю в Україні ставлять рекорди: скільки коштує 1 гектар під оранку
У той час як на розмінування українських земель уряд виділяє 2 млрд грн на рік, українські сільськогосподарські землі зростають у ціні. Після доступу на ринок землі юридичних осіб, вартість 1 гектара зросла майже в 1,5 рази.
Про це повідомляє портал Agronews.ua, за даними якого з початку відкриття ринку землі у липні 2021 року було укладено майже 371,3 тис. угод купівлі-продажу землі, що охопили площу 832,4 тис. га. З 2023 року середня вартість 1 га зросла приблизно на 15 тисяч гривень.
Так, середньомісячна вартість гектара у 2023 році становила 37,1 тис. грн, у 2024-му цей показник зріс на 19,4% і досяг 44,3 тис. грн, а у травні 2025-го досягла 52,1 тис. грн, що є рекордним значенням за весь час існування ринку сільськогосподарських земель.
Середньозважена ціна всіх земель за підсумками перших 5 місяців 2025 року становила 1255 $/га, а для так званих «товарних земель» вона досягла 1305 $/га. І ця ціна в іноземній валюті також є рекордною починаючи з липня 2021 року, попри серйозну девальвацію гривні по відношенню до долара.
Внаслідок зростання цін на землю, зростає капіталізація ринку землі сільськогосподарського призначення, яка за період з грудня 2024 року по травень 2025 року зросла на 277,6 млрд грн. Загалом, на кінець травня 2025 року загальна капіталізація ринку сільськогосподарських земель в Україні досягла 2 154 млрд грн, або 51,9 млрд дол. Звісно, ціни в Україні значно різняться від регіону до регіону.
У той же час серйозною перешкодою на шляху до розвитку ринку землі є мінна небезпека на полях, і розмінування забруднених мінами територій при нинішніх масштабах може зайняти до 400 років.496
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