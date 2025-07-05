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Замовляли бургери та картоплю фрі: Шакіра у своєму світовому турне влаштувала відпустку із синами
Співачка Шакіра провела «чудову сімейну відпустку», але не зовсім традиційно. Колумбійська співачка та авторка пісень зараз перебуває в Каліфорнії в рамках свого світового турне Las Mujeres Ya No Lloran. Інсайдер ексклюзивно поділився із журналістами: «Шакіра нещодавно провела кілька чудових днів у відомому готелі Del Coronado після захопливого старту каліфорнійського етапу свого туру з розпроданими квитками на стадіоні Snapdragon».
Джерело повідомило, що попзірка гарно провела час зі своїми синами Сашею (12 років) та Міланом (10 років) під час перерв між виступами, пише The news.
«Шакіра перетворює свій тур на сімейну справу. Вона та її хлопчики, Мілан і Саша, — повідомляє видання, — відпочивали біля чудового басейну, замовляли бургери та картоплю фрі й були дуже шанобливі».
Королева латиноамериканської музики також приділяла увагу своїм дітям, насолоджуючись відпочинком.
«Шакіра була дуже милою, і видно, що вона чудова мама, — додало джерело. - Вона дуже любляча та повністю практична».
Нагадаємо, Шакіра підтримала молодшого сина, коли той вирішив зайнятися власним бізнесом. Крім того зірка заоохочує дітей до музики.147
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