Загинули студент і щойно демобілізований з війська батько трьох дітей: що відомо про наслідки удару «Шахедами» по Полтавському ТЦК

У результаті «шахедної» атаки росіян на об’єднаний міський та обласний ТЦК та СП 3 липня загинули дві людини: 21-річний студент Полтавського державного аграрного університету і за сумісництвом працівник Полтавської облвійськадміністрації Олександр Ляшик та нещодавно демобілізований військовий Станіслав Попович з села Малий Кобелячок Новосанжарської громади Полтавського району.

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Як стало відомо «ФАКТАМ» з власних достовірних джерел, Олександр Ляшик проходив мимо епіцентру вибухів і, швидше за все, не чув звуків ударних дронів, оскільки ішов з навушниками.

Олександр навчався в магістратурі за спеціальністю «Облік та оподаткування». Водночас кілька місяців тому, закінчивши стажування в Полтавській ОВА, був зарахований на посаду головного спеціаліста.

«Був наполегливим, доброзичливим і мав щиру мрію працювати на благо України. Його життя, сповнене планів і потенціалу, трагічно обірвалося через злочинну російську агресію», — сказано в дописі аграрного університету на «Фейсбуці».

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У демобілізованого тиждень тому Станіслава Поповича 3 липня були свої справи в ТЦК. Він приїхав у Полтаву з документами і чи то сидів у власному припаркованому поряд автомобілі, чи то збирався сісти до нього. Удар «Шахеда» не залишив чоловікові шансу на життя.

Як розповів «Суспільному Полтава» головний сержант взводу/інструктор з тактичної підготовки у навчальному центрі, де Станіслав проходив базову загальну військову підготовку, він одразу звернув увагу на кремезного чоловіка з дуже добрими очима. Вони знайшли спільну мову не як підлеглий з командиром, а як людина з людиною.

За його словами, загиблий нещодавно демобілізувався, адже втретє став батьком. Інструктор згадує, що Стас з дуже великою любовʼю відгукувався і розповідав про свою дружину та на той момент ще двох дітей, завжди посміхався, попри всі тяжкості військової служби. Був щирим, був справжнім!

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«Ми підтримували звʼязок і після того, як Стас закінчив базову загальну військову підготовку й відправився до бригад для виконання завдань за призначенням», — додав інструктор.

За останньою інформацією з міськради, 23 потерпілих внаслідок «шахедної» атаки перебувають у лікарнях, один з них у тяжкому стані. Ще 26 отримують допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, на наступний день після удару по Полтаві ворог випустив по Україні 550 «Шахедів» та ракет, основним напрямком удару став Київ.

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