- 10:55 Зовсім не Анджеліна Джолі: Бред Пітт зізнався, від яких жінок був у повному захваті
- 10:27 Лимонну кислоту потрібно обов’язково розчинити: блогерка Марина поділилася ефективним способом миття унітазу
- 10:22 Український призер Олімпійських ігор брутально нокаутував американця у своєму першому бою за три роки
- 09:56 Важливо зробити це саме 6 липня: аграрій порадив, як виростити дуже велику цибулю
- 09:26 Пенсія у 10,5 тис. грн: кому з українців такі виплати гарантують у 2025 році
- 08:54 Нічна атака ворога: постраждали Київщина, Запоріжжя, Харків
- 08:17 Терези ризикують нажити собі ворогів, а Тельці зможуть переконатися, що мовчання — золото: гороскоп на 6 липня
- 01:04 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 05.07 22:27 Шведський стіл: ці правила найчастіше порушуються
- 05.07 22:00 Сало, смак якого вас захопить: готується швидко і просто
- 05.07 21:31 Замовляли бургери та картоплю фрі: Шакіра у своєму світовому турне влаштувала відпустку із синами
- 05.07 21:02 Це найгірший метод приготування картоплі: намагайтесь його уникати
Загинули студент і щойно демобілізований з війська батько трьох дітей: що відомо про наслідки удару «Шахедами» по Полтавському ТЦК
У результаті «шахедної» атаки росіян на об’єднаний міський та обласний ТЦК та СП 3 липня загинули дві людини: 21-річний студент Полтавського державного аграрного університету і за сумісництвом працівник Полтавської облвійськадміністрації Олександр Ляшик та нещодавно демобілізований військовий Станіслав Попович з села Малий Кобелячок Новосанжарської громади Полтавського району.
Як стало відомо «ФАКТАМ» з власних достовірних джерел, Олександр Ляшик проходив мимо епіцентру вибухів і, швидше за все, не чув звуків ударних дронів, оскільки ішов з навушниками.
Олександр навчався в магістратурі за спеціальністю «Облік та оподаткування». Водночас кілька місяців тому, закінчивши стажування в Полтавській ОВА, був зарахований на посаду головного спеціаліста.
«Був наполегливим, доброзичливим і мав щиру мрію працювати на благо України. Його життя, сповнене планів і потенціалу, трагічно обірвалося через злочинну російську агресію», — сказано в дописі аграрного університету на «Фейсбуці».
У демобілізованого тиждень тому Станіслава Поповича 3 липня були свої справи в ТЦК. Він приїхав у Полтаву з документами і чи то сидів у власному припаркованому поряд автомобілі, чи то збирався сісти до нього. Удар «Шахеда» не залишив чоловікові шансу на життя.
Як розповів «Суспільному Полтава» головний сержант взводу/інструктор з тактичної підготовки у навчальному центрі, де Станіслав проходив базову загальну військову підготовку, він одразу звернув увагу на кремезного чоловіка з дуже добрими очима. Вони знайшли спільну мову не як підлеглий з командиром, а як людина з людиною.
За його словами, загиблий нещодавно демобілізувався, адже втретє став батьком. Інструктор згадує, що Стас з дуже великою любовʼю відгукувався і розповідав про свою дружину та на той момент ще двох дітей, завжди посміхався, попри всі тяжкості військової служби. Був щирим, був справжнім!
«Ми підтримували звʼязок і після того, як Стас закінчив базову загальну військову підготовку й відправився до бригад для виконання завдань за призначенням», — додав інструктор.
За останньою інформацією з міськради, 23 потерпілих внаслідок «шахедної» атаки перебувають у лікарнях, один з них у тяжкому стані. Ще 26 отримують допомогу амбулаторно.
Нагадаємо, на наступний день після удару по Полтаві ворог випустив по Україні 550 «Шахедів» та ракет, основним напрямком удару став Київ.349
Читайте нас у Facebook
Козам потрібно змінити імідж, а Бикам важливо не піддатися провокації: східний гороскоп на тиждень 7 — 13 липня