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«Це в інтересах усієї Європи»: Німеччина вперше чітко заявила про підтримку України в НАТО

17:23 1 липня 2025
міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул

Президент України Володимир Зеленський, як повідомляється, оголосив про зміну позиції Німеччини щодо прагнень України до НАТО та заявив, що Берлін підтримує майбутнє членство України в альянсі. Зеленський сказав це перед зустріччю з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Києві, пише Ukrinform.

«Це дуже важливий момент — не лише стосовно нашого майбутнього в Європейському Союзі. Я хотів би особисто подякувати вам за сигнал, який ми чули від Німеччини вже давно, можливо, навіть ніколи», — заявив Зеленський.

Під час саміту НАТО Німеччина заявила, що вважає, що Україна повинна приєднатися до альянсу. Це в інтересах колективної безпеки Європи, додав він.

Володимир Зеленський раніше назвав США, Німеччину, Угорщину та Словаччину країнами, які виступатимуть проти членства України в НАТО. Минулого року НАТО пообіцяло надати Україні 40 мільярдів євро допомоги та підтримати її на її «незворотному шляху» до членства в НАТО. Однак, ця остання фраза, яка є надзвичайно важливою для України, була повністю виключена з підсумкової декларації саміту НАТО у Гаазі.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на думку провідних західних ЗМІ, НАТО здало Україну путіну.

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