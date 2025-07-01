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«Це в інтересах усієї Європи»: Німеччина вперше чітко заявила про підтримку України в НАТО
Президент України Володимир Зеленський, як повідомляється, оголосив про зміну позиції Німеччини щодо прагнень України до НАТО та заявив, що Берлін підтримує майбутнє членство України в альянсі. Зеленський сказав це перед зустріччю з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Києві, пише Ukrinform.
«Це дуже важливий момент — не лише стосовно нашого майбутнього в Європейському Союзі. Я хотів би особисто подякувати вам за сигнал, який ми чули від Німеччини вже давно, можливо, навіть ніколи», — заявив Зеленський.
Під час саміту НАТО Німеччина заявила, що вважає, що Україна повинна приєднатися до альянсу. Це в інтересах колективної безпеки Європи, додав він.
Володимир Зеленський раніше назвав США, Німеччину, Угорщину та Словаччину країнами, які виступатимуть проти членства України в НАТО. Минулого року НАТО пообіцяло надати Україні 40 мільярдів євро допомоги та підтримати її на її «незворотному шляху» до членства в НАТО. Однак, ця остання фраза, яка є надзвичайно важливою для України, була повністю виключена з підсумкової декларації саміту НАТО у Гаазі.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на думку провідних західних ЗМІ, НАТО здало Україну путіну.91
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