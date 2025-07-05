Ястремська програла суперниці з Іспанії і не змогла повторити свій найкращий результат на Вімблдоні (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Даяна Ястремська (42-а в рейтингу WTA), яка раніше сенсаційно перемогла 2-у ракетку світу Коко Гауфф із США і здолала росіянку Анастасію Захарову (95-а), на жаль, не змогла пробитися в четвертий круг і повторити свій найкращий результат на Вімблдоні із загальним призовим фондом 71 млн 630 тисяч доларів.

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У матчі 3-го раунду турніру «Великого шолома», що переривався через дощ, 25-річна одеситка поступилася у трьох сетах 22-річній іспанці Джессіці Боусас Манейро (62-а) — 1:6, 6:2, 3:6.

Вихід до 1/16 фіналу змагань у Лондоні приніс Ястремській, яка вперше розповіла про свого хлопця, 208 987 доларів призових «брудними». Що ж стосується кривдниці українки, то путівку до чвертьфіналу Вімблдону вона оскаржить у матчі з росіянкою Людмилою Самсоновою (19-а), яка виявилася сильнішою за свою колишню співвітчизницю Дар'ю Касаткіну (18-а) з Австралії — 6:2, 6:3.

Нагадаємо, що найкращий результат Ястремської на Вімблдоні — вихід у четверте коло у 2019 році (торік Даяна, як і цього разу, дійшла до третього раунду).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна у третьому колі Вімблдону програла бельгійці Елізі Мертенс.

Фото Jimmie48

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