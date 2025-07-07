Союз на словах, розбрат на ділі: як розсипається антизахідна «вісь» путіна

Коли росія заручилася підтримкою Китаю, Північної Кореї та Ірану у війні проти України, деякі американські та британські чиновники почали говорити про нову «вісь». Здавалося, що ці чотири країни об'єднали гнів, авторитаризм і ворожість до США та їхніх союзників. Однак продаж Іраном дронів і балістичних ракет рф для війни та постачання нафти до Китаю не принесли очікуваних результатів, що породило сумніви щодо єдності цих країн. Жодна з них не поспішила на допомогу Ірану під час його війни з Ізраїлем або коли американські війська бомбили іранські ядерні об'єкти. Китай і росія, які є найпотужнішими країнами серед чотирьох, виступили з формальними засудженнями дій США, але не зробили нічого, щоб матеріально допомогти Ірану, пише The New York Times.

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«Реальність цього конфлікту виявилася такою, що росія і Китай не поспішили на допомогу Ірану, — сказав Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі „Росія-Євразія“. — Це лише викриває обмеженість всієї ідеї „осі“. Кожна з цих країн є досить егоїстичною і не хоче вплутуватися у війни інших. Це дуже різні війни і різні конфлікти. Ці країни не обов'язково мають однакові структури, цінності та інституційні зв'язки, як це є у США та їхніх союзників».

Всі чотири країни мають автократичні системи і вороже ставляться до США, які традиційно прагнуть послабити їх і поставити під сумнів їхню легітимність. Ці країни також мають певні стратегічні зв'язки і підривають економічні санкції, введені США, торгуючи між собою і обмінюючись технологіями озброєння.

«Так, ймовірно, між Китаєм, Північною Кореєю, Іраном і росією існує дуже скромна координація — в тому сенсі, що вони спілкуються між собою і мають деякі спільні розчарування щодо США або Заходу, — сказав Майкл Кіммадж, професор історії Католицького університету Америки і колишній співробітник Державного департаменту, який написав книгу про війну в Україні. — Але це не має особливого значення».

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Серед цих країн лише росія та Північна Корея мають договір про взаємну оборону. Окрім постачання зброї рф, Північна Корея направила понад 14 000 військових для боротьби разом із росіянами проти українських сил.

«Немає спільних цінностей, крім розмитих банальностей про „багатополярний світовий порядок“, і є чимало суперечностей, — сказав Сергій Радченко, фахівець з історії холодної війни з Університету Джона Хопкінса. — путін вказав, у чому вони полягають: його відносини з сусідами Ірану, включаючи Ізраїль та арабські держави, занадто важливі, щоб жертвувати ними на вівтар російсько-іранської дружби. Він є цинічним маніпулятором, зацікавленим лише у своїх стратегічних інтересах, і якщо це означає кинути Іран під автобус, то він готовий це зробити. Безумовно, це почуття є повністю взаємним у Тегерані».

Юн Сун, дослідниця зовнішньої політики Китаю в Stimson Center, науково-дослідному інституті у Вашингтоні, стверджує, що формування «осі» для Китаю, росії, Ірану та Північної Кореї все ще є актуальним. Хоча ці чотири країни не мають угоди про взаємну оборону, яка б зобов'язувала їх усіх, вони поділяють «антиамериканську, антизахідну, антиліберальну й антидемократичну» точку зору.

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«Альянс, що не передбачає взаємної оборони, все одно є альянсом, — додала Сун. — Те, що вони не будуть воювати один за одного, не робить їхню співпрацю та колективну позицію менш загрозливою. Китай надав Ірану ядерні та ракетні технології. Він фінансував війну росії та підтримував Північну Корею».

Нещодавно «ФАКТИ» публікували думку політолога Віктора Небоженка про те, що Пекін хоче руками та кров'ю України нескінченно послабити путінську росію.

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