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Пухкий сирний пудинг: як приготувати смачний та корисний сніданок

20:08 7 липня 2025
Сирний пудинг

Якщо ви на дієті та хочете зробити своє меню цікавішим, сміливо готуйте цю страву. Продукти, які потрібні, точно є у вашому холодильнику. Небагато часу йде на сам процес, тому це ще один плюс десерту, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Сирний пудинг

Складники:

сир кисломолочний маложирний — 100 г

яблуко — 80 г

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яйце — 1 шт.

родзинки — 20 г

борошно вівсяне або кукурудзяне -1 ст. л.

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мед — ½ ч. л.

ванілін та кориця до смаку

Приготування

Яблуко натираємо на тертці, родзинки заливаємо окропом.

В блендері змішуємо сир, яйце, яблуко, мед і борошно. Перемішуємо до однорідної консистенції. Що краще перемішаєте, то пухкішим буде пудинг. Додаємо родзинки та спеції. І випікаємо 20 хвилин за температури 180 градусів.

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При подачі можна полити йогуртом або розтопленим шоколадом, посипати горішками або цукатами.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська розповідала про приготування ситної випічки, яку можна навіть на дієті.

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