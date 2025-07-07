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- 07.07 20:08 Пухкий сирний пудинг: як приготувати смачний та корисний сніданок
Пухкий сирний пудинг: як приготувати смачний та корисний сніданок
Якщо ви на дієті та хочете зробити своє меню цікавішим, сміливо готуйте цю страву. Продукти, які потрібні, точно є у вашому холодильнику. Небагато часу йде на сам процес, тому це ще один плюс десерту, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Сирний пудинг
Складники:
сир кисломолочний маложирний — 100 г
яблуко — 80 г
яйце — 1 шт.
родзинки — 20 г
борошно вівсяне або кукурудзяне -1 ст. л.
мед — ½ ч. л.
ванілін та кориця до смаку
Приготування
Яблуко натираємо на тертці, родзинки заливаємо окропом.
В блендері змішуємо сир, яйце, яблуко, мед і борошно. Перемішуємо до однорідної консистенції. Що краще перемішаєте, то пухкішим буде пудинг. Додаємо родзинки та спеції. І випікаємо 20 хвилин за температури 180 градусів.
При подачі можна полити йогуртом або розтопленим шоколадом, посипати горішками або цукатами.
Раніше дієтологиня Катерина Черкаська розповідала про приготування ситної випічки, яку можна навіть на дієті.
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