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Піде з сиром та томатами: ситна випічка, яку можна навіть на дієті
Якщо ви цікавитесь стравами турецької кухні, можна на сніданок приготувати страву під назвою «Піде». Це випічка з різними начинками, дуже ситна і смачна, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
- Яйце — 1 шт.
- Сир кисломолочний маложирний — 100 г
- Шпинат — 20 г
- Помідор — 60 г
- Оливки — 20 г
- Томатна паста — 1 ч. л.
- Борошно вівсяне/цільнозернове — 30 г
- Розпушувач — ¼ ч. л.
- Сир твердий маложирний — 30 г
- Йогурт густий маложирний — 1 с. л.
- Зелень і спеції — на смак
Приготування:
Змішуємо в блендері яйце з йогуртом і кисломолочним сиром. До сирної маси додаємо борошно та розпушувач, ретельно перемішуємо.
Вологими руками формуємо піде (човник) і викладаємо на пергаментний папір. Проколюємо низ та випікаємо 15 хв при 180 градусах. Помідор нарізаємо мілким кубиком, шпинат — мілко, сир — натираємо на тертці. Шпинат обсмажуємо на сковорідці 2 — 3 хв.
Змащуємо піде томатною пастою, викладаємо шпинат, поверх шпинату помідори та нарізані кружальцями оливки. Зверху посипаємо натертим сиром та випікаємо 10 хв при 180 градусах.
Тим, хто слідкує за фігурою, радимо також приготувати кабачкову піцу на сковорідці, а на десерт — морквяно-яблучне печиво.158
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