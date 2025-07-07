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Вперше за рік: популярна співачка розповіла про проблеми зі сном

16:53 7 липня 2025
Співачка Світлана Тарабарова

Популярна співачка Світлана Тарабарова, яка вразила змінами, вирушила разом з дітьми на відпочинок до Болгарії. Нагадаємо, під час великої війни Світлана втретє стала мамою, та народила другу доньку. На своїй сторінці у соціальній мережі Тарабарова виклала світлини з відпочинку та допис про те, що вперше за рік змогла добре виспатися.

«Вперше за рік зʼявився сон без тривоги всередині, — зізналася співачка. - Діти так чекали на море. Наповнюємося життям. Щоб рухатись далі разом».

"Діти так чекали на море", - розповіла співачка

Підписники співачки відреагували на світлини та побажали дітям гарного відпочинку.

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Світлана Тарабарова на морі

«Гарного відпочинку, насолоджуйтеся, діти варті щасливого дитинства», — додали у коментарях.

«Приємного відпочинку! - відреагували на світлини. — Чекаємо вдома».

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Нагадаємо, Тарабарова вже декілька років є музичним продюсером національного відбору на дитяче «Євробачення». Саме зараз триває прийом заявок на міжнародний конкурс, який цього року пройде в грудні у Грузії.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Оля Полякова відреагувала на новину про свою доньку.

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