Деякі фрукти влітку можуть бути дуже шкідливими для нас: ви цього точно не знали

Літо, повне сонце, смачний лаймовий лимонад… А потім раптом дивні плями, почервоніння і навіть пухирі на шкірі. Винуватець? Не тільки ультрафіолетові промені, але й невинний лимон чи лайм. Фототоксичність — це шкірна реакція, спричинена хімічними сполуками, присутніми в рослинах (включаючи цитрусові), у поєднанні з ультрафіолетовим випромінюванням типу А. У найгіршому випадку шкіра реагує так, ніби її обпекли: почервоніння, пухирі, а потім постійна зміна кольору.

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Це не алергія — вам не обов’язково бути алергіком, просто доторкніться до шкіри цитрусовим соком перед виходом на сонце.

Достатньо лише невеликого контакту — очищеного лимона у руках, краплі соку на обличчі — і після 30−120 хвилин перебування на сонці шкіра почервоніє, почнуть утворюватися пухирі, а потім надовго зміниться її колір, пише Кobieta.

Найбільш фототоксичні сполуки, так звані фуранокумарини, можна знайти в шкірці та соку лайма, лимона, грейпфрута, бергамоту. Особливо небезпечна олія бергамоту.

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Колись жінки використовували парфуми на основі бергамоту та розпилювали їх на шию, декольте, руки, а потім виходили на сонце, відбувалася фототоксична реакція. На шкірі з'являлися характерні коричневі плями, які довго не зникали.

Чи можна нашкодити собі корисним фруктом? Виявляється, що так, як довели вчені з Університету Брауна в США. Протягом 25 років вони спостерігали за понад 100 000 людей, аналізуючи їхній раціон, спосіб життя та здоров'я шкіри. Виявилося, що люди, які дуже часто їли цитрусові, особливо грейпфрути, та пили більше апельсинового соку, мали більше шансів захворіти на меланому, найнебезпечніший рак шкіри.

Ті, хто їв цитрусові майже щодня, мали на 36 відсотків вищий ризик розвитку захворювання порівняно з тими, хто вживав їх лише час від часу. Найгірших результатів досягли люди, які регулярно їли цілі грейпфрути — у їхньому випадку ризик збільшився на понад 40 відсотків!

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Звучить тривожно? На щастя, це не означає, що ми повинні відмовлятися від улюблених апельсинів чи грейпфрутів з одного дня на наступний. Нам потрібно зрозуміти, коли і чому це відбувається.

За це відповідають згадані раніше хімічні сполуки, які називаються фуранокумаринами, зокрема псораленами — у поєднанні з ультрафіолетовим випромінюванням вони можуть пошкодити ДНК та спричинити розвиток ракових клітин. Цікаво, що ці ж речовини колись використовувалися для лікування псоріазу чи вітиліго, але навіть тоді було помічено, що вони мають канцерогенний потенціал, якщо не підтримувати належний захист від сонця.

Справа не в повному виключенні цитрусових з раціону. Достатньо трохи здорового глузду. Якщо ми балуємо себе пристойною порцією апельсинового соку або грейпфрута, варто просто пам'ятати про використання крему з високим захистом, капелюха та уникати інтенсивного сонця протягом дня.

Варто подбати рол свій раціон саме зараз, адже синоптики обіцяють українцям тиждень аномальної спеки.

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