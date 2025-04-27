Світла родимка на плечі не викликала у жінки стурбованості, а виявилась меланомою: що це за хвороба і як їй запобігти

Цього року День меланоми пройде в багатьох містах України 12 травня. На безплатну консультацію треба записатися завчасно.

«Я регулярно оглядаю шкіру у дітей і чоловіка, щоб не пропустити небезпечне утворення»

До свого здоров’я Надія завжди ставилася серйозно.

ВІДЕО ДНЯ

— Раз на рік я обов’язково обстежувалась у гінеколога, мамолога, а два роки тому ми всією родиною — я, чоловік і двоє дітей — вирішили пройти огляд у дерматолога і звернулися до клініки професорки Ольги Богомолець, — розповідає жінка.

— Ви мали підозрілі родимки?

РЕКЛАМА

— Мені здавалось, що ні. А от чоловік таку мав. Він якраз приїхав у відпустку з фронту і хотів з’ясувати, чи треба видалити новоутворення. Виявилось, що воно не злоякісне, але постійно подразнюється, і його краще прибрати. Одну ж з моїх родимок (вона знаходилась на плечі) лікар запропонував одразу видалити й відправити на гістологію, щоб уточнити діагноз. Коли через тиждень я знову прийшла в клініку, мені повідомили, що це була меланома.

— Ви знали про такі утворення?

— Так. Читала, що меланома — дуже небезпечна й агресивна злоякісна пухлина, що вона може швидко прорости вглиб шкіри, а якщо дістанеться до кровоносних судин, то її клітини розповсюджуються по організму, викликаючи метастази в різних органах. Я до останнього сподівалась, що це не мій випадок. Адже родимка була світла, зовсім маленька. Лікар показував її мені на планшеті.

РЕКЛАМА

— Ви знаєте, коли вона з’явилась?

— Думаю, порівняно недавно. Я навіть знайшла свою світлину у відкритому одязі. Ту родимку не побачила. Втішає те, що до клініки я звернулась вчасно. Щоправда, після встановлення діагнозу — меланома — довелося робити повторну операцію. Видалили більший обсяг тканин (як вимагає протокол), щоб в рані не залишились злоякісні клітини. Тепер треба регулярно перевірятись. Я в групі ризику. Хоча ні в кого в нашій родині таких злоякісних утворень не було.

— Вам пояснили, що важливо знати, щоб не викликати рецидив?

— Берегтися сонячних променів. Тепер у мене навіть думки не виникає засмагати. Користуюсь сонцезахисними кремами з високим ступенем захисту. Дітям теж їх застосовую.

РЕКЛАМА

— Чи великий рубець на місці видаленої родимки у вас залишився?

— Рана була велика, але шов дуже акуратний і рубець майже непомітний.

— Наскільки часто вам треба обстежувати шкіру?

— В перший рік після операції на консультацію до дерматолога зверталась кілька разів. Минулого року разом з дітьми й мамою ми записались на безплатне обстеження в День меланоми, який проходив у клініці Ольги Богомолець. З’ясували, що у нас все добре. Але я й сама тепер виявляю пильність: регулярно оглядаю всіх членів родини, користуючись абревіатурою АКОРД. В ній «зашифровані» ознаки небезпечних родимок: треба звертати увагу на асиметрію, край, окрас, розмір, динаміку змін. Те, що я потрапила до лікарів вчасно, врятувало мені життя.

Як порахувати родимки на тілі? Чому виникає меланома? Відповіді на це питання лікарі поки що достеменно не знають. Але деякі фактори ризику відомі, і про них треба знати.

— Доведено, що вплив ультрафіолетових променів — один з особливо небезпечних факторів, — говорить відомий дерматолог, професорка Ольга Богомолець. — У тих, хто любить засмагати, частіше діагностують меланому і рак шкіри, особливо в останні десятиліття. Вчені вважають, що це може бути пов’язано з витонченням озонового шару планети, який раніше краще захищав нас від ультрафіолету.

Необхідно також з’ясувати, чи виявляли у когось з близьких родичів небезпечні утворення, чи був поставлений діагноз меланома або рак шкіри. Якщо так, придивлятись до родимок треба особливо прискіпливо. Насторожити мають будь-які зміни кольору, форми, розміру новоутворення тощо.

Цього року міжнародний День меланоми відбудеться 12 травня. В ньому, на безкоштовній основі, планують взяти участь і державні, і приватні клініки по всій Україні. Зареєструватися на безкоштовне обстеження обов’язково потрібно за цим посиланням.

"Насторожити мають будь-які зміни родимки - кольору, форми, розміру тощо", - каже Ольга Богомолець

— Кількість родимок має значення щодо ризику небезпечних новоутворень?

— Варто зважати і на кількість, і на розмір. Якщо у вас 5 і більше родимок діаметром 5 і більше міліметрів, це привід звернутись до лікаря. Якщо родимки менші, їх треба порахувати. Поясню, як це зробити. Спочатку оголіть руку до плеча і визначте, скільки на ній родимок. Потім треба помножити цю цифру на сім. Виходимо з того, що приблизно однакова кількість родимок (наприклад, 10) є на кожній руці, нозі, на спині (їх може бути більше), на животі (буває менше), на голові й шиї. Загалом цей алгоритм працює. Якщо нарахували понад 70 родимок, ризик, що серед них є небезпечні, підвищений. І чим більша ця цифра, тим вірогідність мати небезпечні родимки вища. Останнім часом значно зросла кількість плоскоклітинних злоякісних новоутворень, зокрема, карцином. Вони значно небезпечніші, ніж базаліоми. Але ми вміємо повністю виліковувати практично всі види злоякісних новоутворень на шкірі. Головне, про що попереджаємо пацієнтів — не втрачати час.

— Кому потрібно робити таке обстеження, як карта родимок?

— Це ті, у кого в анамнезі вже була меланома, ті, у кого 5 і більше великих родимок і ті, у кого їх багато. Отже карта родимок потрібна не всім.

Досить буває зробити дерматоскопію з фотофіксацією. А щодо карти родимок, то апарат сканує шкіру, але зображення потім розглядає і робить висновки дерматолог-онколог. Саме лікар відповідає за встановлення діагнозу. Якщо у нього виникнуть підозри, він призначить діагностичну біопсію. Патологоанатом визначить, чи є злоякісні клітини, їхній тип. І після цього буде розроблений план лікування.

— Люди бояться робити біопсію, вважаючи, що родимку краще не чіпати…

— Насправді це дуже небезпечний міф. На прийомі пацієнти іноді питають: «Я не помру через те, що ви щось там виріжете?» Доводиться пояснювати, що найбільша небезпека — зволікати з операцією. Якщо йдеться про меланому, але пацієнт звернувся вчасно, тобто пухлина знаходиться ще в поверхневому шарі шкіри (в епідермісі), то це меланома in situ. Досить зробити невелику за обсягом операцію — і більше не знадобиться ніяке інше системне лікування — ні опромінення, ні імунотерапія. Людина буде абсолютно здорова. Якщо ж пухлина проросла вглиб, дала метастази в життєво важливі органи, то це величезний ризик для життя. І потрібне дуже дороговартісне пожиттєве лікування спеціальними препаратами, яке коштує щомісяця понад 100 тисяч гривень. Держава не закуповує препарати в достатній кількості для всіх хворих.

— Чи вищий ризик появи меланоми у тих, у кого вона колись була?

— Так. У пацієнта, якому ми видалили меланому або прибрали рак шкіри, ризик виникнення небезпечної родимки значно вищий. Тому ми рекомендуємо проходити обстеження спочатку кожні пів року, а потім раз на рік. Я часто кажу пацієнтам з приводу меланоми: «Ми повинні знищити ворога, доки він не знищив нас». До речі, стосується це і багатьох інших ситуацій.

«Меланома нігтя все частіше зустрічається через застосування гель-лаку для красивого манікюру»

— Як доглядати за нігтями? Раніше було заведено робити звичайний манікюр і покривати нігті лаком. Тепер майстри манікюру створюють справжні шедеври, використовуючи гель-лак. Але сушити його треба з допомогою спеціальної лампи, яка має певний спектр опромінення. І повторюють процедуру кожні три-чотири тижні.

— Це небезпечна технологія, яка все частіше призводить до появи меланоніхій і меланоми нігтя, — говорить Ольга Богомолець. — І хоча ті, хто випускає відповідну апаратуру, запевняють, що використовують безпечний спектр ультрафіолету, насправді будь-яке опромінення може викликати зміни в живих клітинах. В даному випадку йдеться про пухлину, яка розвивається під поверхнею нігтьової пластини.

— Її важко діагностувати?

— І меланіхії, і меланома не схожі на круглу родимку, а зазвичай мають видовжену форму, виглядають як темна смужка. Лікарю треба мати досвід, пильність, щоб їх розрізнити. На жаль, ми все частіше виявляємо її у дівчат. Тому й застерігаємо: не варто ризикувати, експериментуючи з нігтями. Краще обирати для догляду більш фізіологічні методи.

— Дуже корисна інформація, особливо для молоді. В якому віці частіше діагностуєте меланому?

— Це підступне захворювання не оминає людей будь-якого віку. Наприклад, нещодавно ми лікували дитину. Вік хлопчика — рік і вісім місяців. Меланома була червоного кольору, схожа на судинну пухлинку. Але гістологи підтвердили діагноз. На щастя, виявили утворення вчасно. До речі, меланома може передаватись навіть через плаценту (трансплацентарно) від мами до плода. І якщо ми бачимо меланому у жінки, яка чекає на дитину, то рекомендуємо, не вагаючись, видаляти її на будь-якому місяці вагітності.

— Меланома може з’явитись під час вагітності?

— Може. Але може й пришвидшити переродження родимки, яка вже була. Через вагітність меланома починає швидко рости — і її помічають. Плануючи стати мамою, є сенс звернутись до дерматолога і перевірити проблемні родимки.

За словами Ольги Богомолець, меланома - дуже підступне захворювання, яке не оминає людей будь-якого віку, навіть дітей

«Небезпечна для життя реклама: «Намастіть один раз — і папілома зникне назавжди»

— У літніх людей шкіра стає «плямистою». З’являються кератоми (коричневі нарости), інші утворення. Але їх не сприймають серйозно…

— І це найбільша помилка. Люди відкладають візит до лікаря. Вважають, що у них і так багато проблем зі здоров’ям — хворі серце, нирки або печінка, діабет. А шкіра — це щось другорядне. Тому маємо багато запущених випадків у літніх людей. Наприклад, нещодавно рак шкіри повністю «з'їв» кістку на лобі. Тепер хірургічне втручання неможливе, потрібне опромінення. А могли б видалити пухлину амбулаторно, під місцевим знеболенням. Ми робимо це пацієнтам будь-якого віку.

Ще одна біда: реклама всіляких «чарівних олівців», накладок, крапель. Кажуть: «Один раз змащуєте — і папілома зникає». Люди вірять. А потім приходять до нас з віддаленими метастазами. Людина думала, що видаляє бородавки, а насправді це була меланома.

— Тобто неможливо встановити діагноз…

— Так. Є симптоми: хронічна втома, запаморочення, збільшення лімфатичних вузлів та інші. Якщо немає первинної пухлини, ніхто й не зрозуміє, чому метастази поволі захопили весь організм. В подібних випадках можемо вважати, що людина сама винна: повірила рекламі. А у мене був на прийомі пацієнт, якого я добре знаю. Молодий бізнесмен. Веде здоровий спосіб життя. Він розповів дуже дивну історію: рік тому звернувся в приватну клініку: на волосистій частині голови виросла якась «шишка». Хірург її видалив і… викинув. За рік на тому ж місці виросло новоутворення вдвічі більше за розміром. Ми встановили діагноз — рак шкіри. Вилікували. Але за протоколом хірург обов’язково повинен здавати на гістологію все, що він видаляє. Він цього не зробив. Тому контролюйте, щоб цей аналіз був зроблений. Його можна провести й в нашій лабораторії, яка працює 7 днів на тиждень.

«Ковід, перенесений у важкій формі, може спричинити появу меланоми й раку шкіри»

— Ви вже розповідали в наших попередніх інтерв’ю про вплив ковіду на появу небезпечних новоутворень. Зараз зустрічаються такі випадки?

- На жаль, так. У людей, які перенесли ковід у важкій формі (йдеться про тих, хто потрапив до реанімації, перебував на апараті штучного дихання) частіше діагностуються меланома та рак шкіри.

Наведу дуже показовий приклад. Протягом року ми діагностували у 47-річного чоловіка дві меланоми й рак шкіри. Пролікували вчасно, без ускладнень. Зазвичай подібні випадки зустрічаються у людей, які мають спадкову схильність або регулярно отримують сонячні опіки. Нічого з цього переліку у пацієнта не було. Але з’ясувалось, що він перехворів на ковід у дуже тяжкій формі. Потім у нього виявили одну з форм лейкозу, яка добре піддається лікуванню препаратами, що пригнічують імунітет. Я припустила, що така терапія спричинила онкозахворювання шкіри. Але в закордонній медичній літературі знайшла інше твердження: саме ковід через кілька механізмів вплинув на зростання онкологічних захворювань, тому що він пригнічує імунну систему, і вона втрачає здатність «вичищати» з організму людини клітини, які зазнали мутації.

— Появу меланоми чи раку шкіри можна попередити?

— Можна цьому запобігти. Не треба засмагати, необхідно користуватись сонцезахисними кремами, знати свою групу ризику і вчасно видаляти небезпечні родимки. Але завдання — виявити їх вчасно.

І ще раз підкреслю: люди, які перенесли ковід у важкій формі, і досі знаходяться в групі ризику. Протягом п’яти років після захворювання вони мають раз на пів року проходити огляд у дерматолога. Чи зберігатиметься ризик і надалі, ми поки що не знаємо. Але варто поставитися до нього серйозно.

242

Читайте нас у Facebook