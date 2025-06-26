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Полуничка відплодоносила: що робити далі (порада від «Малинова фазенда»)

12:17 26 червня 2025
Як доглядати полуницю, коли вона відплодоносила&nbsp;— Фото: Pixabay

Під кінець червня багато дачників і фермерів успішно посадили полуницю, захистили її від шкідників та хвороб, і вирішують, що робити далі.

Свій план подальших дій пропонують автори Instagram-каналу «Малинова фазенда».

«Відрізаємо старе листя. Після обрізки полуницю треба обов’язуово полити, якщо вона суха. Далі даємо живлення: 20−20−20 з мікроелементами. У нас це GroGreen. Там у складі ще є фульвова кислота. Через сім-десять днів це ж саме живлення повторюємо. Добриво потрібно полуничці для нарощення гарних кущиків, гарних вусиків. Таким чином старе листя прибрали. Вусики, якщо вони не потрібні, теж прибрали. Полили, підживили. І тепер наші кущики потрібно захистити від комах, кліщів та хвороб. Від хвороб можна взяти мідвмісні препарати (окрім ХОМ), також Хорус, Скор, Топаз, Фітоспорин-М. Від комах допоможе Актара, Актелік, Моспілан, СілКер… Від кліщів — Масай, Вертімек. До речі Вертімек — це інсектоакарицид (допоможе і від кліщів, і від комах)», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали, як перевірити, чи була полуниця обприскана.

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Фото: Pixabay

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