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Лимонно-вівсяне печиво: чудовий варіант для любителів солоденького, які слідкують за талією

20:06 8 липня 2025
Вівсяне печиво, Фото Катерини Черкаської

Це корисне дієтичне печиво. Готується печиво з вівсянки з додаванням борошна. Аромат просто неймовірний у поєднанні з цитрусовими, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Складники:

вівсянка плющена 25 г

йогурт густий маложирний 25 г

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борошно вівсяне або кукурудзяне 1 ст. л.

розпушувач ½ ч. л.

лимон 1 шт.

мак 1 ч. л.

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мед 1 ч. л.

ванілін та кориця до смаку

Приготування

Всі інгредієнти змішуємо й лишаємо в холодильнику на 20−30 хвилин. Вологими руками викладаємо суміш на пергамент, формуємо печиво (за формою має бути, як вівсяне), випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

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Раніше дієтологиня розповідала, як приготувати смачний та корисний сніданок — пухкий сирний пудинг.

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