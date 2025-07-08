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Лимонно-вівсяне печиво: чудовий варіант для любителів солоденького, які слідкують за талією
Це корисне дієтичне печиво. Готується печиво з вівсянки з додаванням борошна. Аромат просто неймовірний у поєднанні з цитрусовими, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
вівсянка плющена 25 г
йогурт густий маложирний 25 г
борошно вівсяне або кукурудзяне 1 ст. л.
розпушувач ½ ч. л.
лимон 1 шт.
мак 1 ч. л.
мед 1 ч. л.
ванілін та кориця до смаку
Приготування
Всі інгредієнти змішуємо й лишаємо в холодильнику на 20−30 хвилин. Вологими руками викладаємо суміш на пергамент, формуємо печиво (за формою має бути, як вівсяне), випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.
Раніше дієтологиня розповідала, як приготувати смачний та корисний сніданок — пухкий сирний пудинг.
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