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Прошу переглянути: конгресмен звернувся до Трампа через скандал із зупинкою допомоги Україні
Конгресмен від Республіканської партії США Браян Фіцпатрік після новин про те, що військову допомогу Україні призупинено, відправив президенту Дональду Трампу листа. Він вимагає провести терміновий брифінг з президентом США. Про це конгресмен написав у соцмережі Х.
«Сьогодні я звернувся до Президента з проханням відповісти на моє серйозне занепокоєння щодо повідомлень про те, що Сполучені Штати призупиняють постачання критично важливих оборонних матеріалів, обіцяних Україні. Це відбувається на тлі того, як росія розпочинає найбільший повітряний наступ з початку війни, випустивши понад 500 одиниць зброї по цивільних цілях протягом одного тижня. Українські війська не лише захищають свою батьківщину, вони тримають передову свободи. Не може бути напівзаходів у захисті свободи. Ми повинні, як завжди, відстоювати мир через силу», — заявив Фіцпатрік.
Він додав, що офіційно запросив екстрений брифінг від Білого дому та міністерства оборони, щоб роз'яснити ці повідомлення.
«Прошу переглянути запаси зброї та боєприпасів нашої країни та забезпечити, щоб Сполучені Штати залишалися повністю відданими забезпеченню України ресурсами, які їй терміново потрібні для захисту свого народу та збереження справи свободи», — наголосив конгресмен.
Додамо, що 1 липня ввечері стало відомо, що Пентагон призупиняє постачання до Києва високоточних боєприпасів, включаючи ракети ППО. Одні наголошують, що за цим стоїть глава політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі. Інші стверджують, що то ініціатива міністра оборони Піта Гегсета.
Україна не отримувала від США офіційних повідомлень щодо припинення постачань. Білий дім все підтвердив, щоправда це зробила представниця відомства Анна Келлі.
У державному департаменті США пізніше додали, що твердження про те, що «українці дізналися про паузу у військовій підтримці із новин — не зовсім правда». Про це повідомила речниця Державного департаменту Теммі Брюс на брифінгу 2 липня. Вона не зазначила, хто саме «мав донести новини». Проте додала, що така розмова мала місце через важливість відповідного проєкту для США.
«У США є глобальний фронт того що має значення для Америки, тому ми просимо європейський партнерів та друзів допомогти. Нам треба бути обачними у припущеннях щодо того що зараз відбулося у контексті наших зобов'язань щодо України», — цитує речницю «Суспільне».
Раніше «ФАКТИ» писали, як ЗМІ оцінили можливі наслідки припинення підтримки України Трампом.
На фото у заголовку конгресмен Браян Фіцпатрік. Фото з facebook.com/RepBrianFitz210
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