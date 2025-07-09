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Шоколадний брауні з вишнями: такий смачний та корисний сніданок порадує вашу родину
Ви маєте насолодитися цим смачним десертом, який можна приготувати на сніданок або просто, щоб порадувати діток. До речі, такий брауні можна вживати й тим, хто на активній стадії схуднення, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
банан — 50 г
яйце — 1 шт.
вівсянка плющена — 30 г
вишні морожені (свіжі) — 50 г
какао — 1 ч. л.
розпушувач — ¼ ч. л.
мигдальні пластівці — 10 г
мед — 1 ч. л.
ванілін — до смаку
Приготування
Перебиваємо в блендері яйце, банан, мед, какао та вівсянку. Потім додаємо вишні, розпушувач і спеції. Все ретельно перемішуємо. Виливаємо тісто в форму для запікання, посипаємо мигдальними пластівцями і випікаємо 20 хвилин за температури 180 градусів.
Раніше Катерина Черкаська розповідала, як приготувати на сніданок дуже смачний пухкий сирний пудинг.
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