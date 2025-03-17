Дивовижний брауні з маком: готується дуже просто
Купивши в ресторані маленький шматочок торта, помножте його вартість на передбачувану кількість шматочків у торті — і ви зрозумієте, як вигідно пекти вдома. Звичайно, доведеться витратити час та зусилля, але вони цього варті. А можливо, ви навіть знайдете в собі талант кондитера. Готуйте, коли не поспішайте та з задоволенням. Подавайте випічку до чаю чи кави, сервіруючи стіл красиво й стильно.
Рецептом незвичайного брауні з маком поділилася кулінарка Елла Іванова.
Незвичайний брауні з маком
120 г шоколаду
170 г вершкового масла
100 г коричневого цукру
10 г какао
Сіль
50 г білого цукру
2 яйця
80 г борошна
100 г макової начинки
Перемішати яйця з двома видами цукру — білим та коричневим. Розтопити вершкове масло й шоколад, доповнені сіллю й какао. Поєднати дві маси. Додати борошно. Можна додати на цьому етапі подрібнені горіхи та родзинки. Також доповнити готовою маковою начинкою.
Випікати при температурі 190 градусів приблизно 20−25 хвилин. Охолодити. На ніч помістити у холодильник.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом дуже смачної домашньої халви.
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Фото Елли Іванової19
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