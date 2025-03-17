Дивовижний брауні з маком: готується дуже просто

Купивши в ресторані маленький шматочок торта, помножте його вартість на передбачувану кількість шматочків у торті — і ви зрозумієте, як вигідно пекти вдома. Звичайно, доведеться витратити час та зусилля, але вони цього варті. А можливо, ви навіть знайдете в собі талант кондитера. Готуйте, коли не поспішайте та з задоволенням. Подавайте випічку до чаю чи кави, сервіруючи стіл красиво й стильно.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом незвичайного брауні з маком поділилася кулінарка Елла Іванова.

Незвичайний брауні з маком

120 г шоколаду

170 г вершкового масла

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100 г коричневого цукру

10 г какао

Сіль

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50 г білого цукру

2 яйця

80 г борошна

100 г макової начинки

Перемішати яйця з двома видами цукру — білим та коричневим. Розтопити вершкове масло й шоколад, доповнені сіллю й какао. Поєднати дві маси. Додати борошно. Можна додати на цьому етапі подрібнені горіхи та родзинки. Також доповнити готовою маковою начинкою.



Випікати при температурі 190 градусів приблизно 20−25 хвилин. Охолодити. На ніч помістити у холодильник.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом дуже смачної домашньої халви.

Фото Елли Іванової

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