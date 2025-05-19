Розкидайте під виноградом навесні: це точно гарантія рекордного врожаю

Весна — ключовий час для виноградної лози. Правильне підживлення сприяє розвитку пагонів, листя та майбутніх плодів. Замість того, щоб купляти магазинні добрива, варто обрати домашні методи, які є екологічними та ефективними, пише zielony.onet.pl.

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Одним з найкращих домашніх добрив для винограду є компост. Це джерело цінних мінералів, які поступово вивільняються у ґрунт. Особливо цінними є залишки овочів та фруктів, кавова гуща та яєчна шкаралупа. Вони забезпечують рослини азотом, фосфором та кальцієм. Компост покращує структуру ґрунту, збільшує його здатність утримувати воду та забезпечує оптимальні умови для кореневої системи виноградної лози.

Якщо у нас є доступ до гною, варто використовувати його для удобрення виноградних лоз. Найкращим варіантом є добре переброджений гній великої рогатої худоби або кінський гній, який забезпечує необхідні поживні речовини. Його можна змішати з ґрунтом ранньою весною або зробити з нього рідке добриво.

Альтернативою є рослинний гній, наприклад, з кропиви. Кропива багата на азот, магній та залізо, які сприяють росту виноградної лози. Щоб приготувати таке добриво, залийте свіже листя кропиви водою та залиште приблизно на два тижні. Після розведення водою у співвідношенні 1:10 можна поливати рослини, зміцнюючи їх природним шляхом.

Деревна зола є чудовим джерелом калію та фосфору — ключових елементів для винограду. Його можна злегка вмішати в ґрунт навколо кущів, що покращить стійкість рослин до хвороб і збільшить їхню здатність рясно родити. Однак варто пам'ятати, що не можна використовувати попіл в надмірних кількостях, оскільки це може підвищити pH ґрунту.

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Кавова гуща — ще одне легкодоступне побутове добриво. Вона містить азот, магній та інші мікроелементи, що сприяють розвитку рослин. Просто розкидайте гущу навколо лоз або додайте до компосту, щоб збагатити ґрунт цінними інгредієнтами.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які рослини збільшать урожай винограду, якщо посадити їх поряд.

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