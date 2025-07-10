рф створила новий підрозділ для посилення армії: аналітики розповіли, чим це загрожує

росія використовує свій Центр передових безпілотних технологій «Рубікон», який брав участь у боях на Курщині, для покращення можливостей використання безпілотників на всьому театрі бойових дій, зокрема у пріоритетних районах Донецької області.

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Українські військовослужбовці, які працюють на Костянтинівському напрямку, розповіли, що прибуття туди операторів безпілотників Центру «Рубікон» — нещодавно створеного російського навчально-інноваційного центру з використання безпілотників — стало «поворотним моментом» у розвитку тактичних можливостей ворога у сфері безпілотників.

На початку 2025 року росія розгорнула підрозділи безпілотників «Рубікон» у Курській області, де оператори, оснащені волоконно-оптичними дронами, відіграли значну роль у ліквідації решти українського виступу. Українські військовослужбовці повідомили, що росія передислокувала підрозділи «Рубікон» у район Костянтинівки навесні 2025 року, що дозволило російським військам значно ускладнити українську логістику в цьому районі. Використання росією та Україною оптоволоконних безпілотників, які «Рубікон» масово запровадив у Курській області, відіграло ключову роль у створенні зон ураження шириною від 15 до 20 кілометрів між передовими російськими та українськими позиціями, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Український експерт з радіоелектронної та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив у травні 2025 року, що міністерство оборони рф контролює «Рубікон» та надає пріоритет постачанню та комплектуванню центру.

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Він додав, що підрозділ має чотири частини: центр розробки безпілотних систем та роботизованих наземних комплексів; центр навчання інструкторів використанню інноваційних безпілотних рішень; центр аналітики та передові бойові підрозділи.

Підрозділи «Рубікону» експлуатують різні типи безпілотників, включаючи барражувальні боєприпаси «Ланцет», ударні безпілотники «Молнія», оптоволоконні та далекобійні безпілотники з оглядом від першої особи (FPV). А деякі підрозділи проходять спеціальну підготовку для дій проти українських літаків. Бескрестнов зазначив, що «Рубікон» все ще діє на Сумсько-Курському напрямку, але росія передислокувала його підрозділи на схід України, головним чином у Донецьку область. Зараз ворог формує формує п'ять загонів безпілотних систем під керівництвом «Рубікону» для підтримки бойових дій у п'яти російських угрупованнях військ, що діють в Україні.

ISW спостерігав за повідомленнями про підрозділи «Рубікон», що діють у Курській області та по всій східній Україні від напрямку Борова на сході Харківської області до напрямку Велика Новосілка на заході Донецької області.

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Поки підрозділи не діють у західній Запорізькій або Херсонській областях, що свідчить про те, що міністерство оборони, ймовірно, все ще розширює «Рубікон».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив про небезпеку нових російських ударних дронів, створених на базі перероблених з реактивних дронів-мішеней «Дань-М».

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