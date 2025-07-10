Під Києвом загинув маленький хлопчик: на нього покотився Renault Master без водія

В селі Петропавлівська Борщагівка Київської області, де кілька років тому під час вибуху загинули чотири людини, сталася смертельна ДТП. Про це повідомили в поліції Київської області.

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«Поліція Київщини встановлює обставини смертельної ДТП, у якій загинула дитина. Сьогодні, 10 липня, близько 13:00, в селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Шевченка сталася дорожньо-транспортна подія. За попередніми даними, автомобіль Renault Master, який був залишений водієм на узбіччі, самовільно почав рух та здійснив наїзд на дитину. На жаль, від отриманих травм 9-річний хлопчик помер. На місці події працюють працівники Бучанського районного управління поліції та медики. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями на Дніпропетровщині перекинувся двоповерховий автобус із пасажирами. Це сталося поблизу селища Петриківка Дніпровського району. На жаль, одна людина загинула. Медична допомога знадобилася 28 людям. Рятувальники деблокували шістьох людей, яких затиснуло у транспортному засобі, та передали постраждалих медикам.

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