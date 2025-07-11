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Запечений кабачок із сиром: виглядає святково, а готується за лічені хвилини
Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом «лінивих» пиріжків із зеленою цибулею і вареними яйцями, розповіла про те, як приготувати запечений кабачок із сиром.
«Це ідеальна закуска, яка виглядає святково, а готується за лічені хвилини», — написала вона.
Інгредієнти:
Кабачок- 2 шт;
Сир твердий- 200 г;
Пармезан за бажанням — 100 г;
Олія — 2 ст.л.
Для начинки можуть бути будь-які ваші улюблені інгредієнти:
Крем-сир;
Слабосолена риба;
Шпинат свіжий;
Помідори черрі.
Спосіб приготування:
1. Кабачки нарізати тонкими скибочками.
2. На пергамент викласти кабачки, зверху натертий твердий сир та пармезан.
3. Полити ароматною олією. Запікати при 180 градусах 15−20 хв.
4. Дати 5 хвилин охолонути.
5. Викласти ваші улюблені інгредієнти та скрутити в рулет.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати скумбрію з кабачками в духовці. Готується страва легко та просто. Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом страви, яка, напевно, сподобається вам і вашим близьким.200
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