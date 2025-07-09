Неперевершена риба з кабачками: готується швидко та дуже просто

Риба з овочами — гастрономічний натюрморт, гідний захоплення. У такій їжі смак та аромат літа, а також якась особлива легкість. Приготуйте скумбрію з кабачками в духовці та пригостить ваших рідних та близьких. Готується страва легко та просто. А ще дуже швидко. Адже влітку не хочеться довго стояти коло плити.

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Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом страви, яка, напевно, сподобається вам і вашим близьким.

— Приготуємо смачну скумбрію у духовці, — каже Елла Іванова. — Риба виходить дуже ніжною. Гадаю, цей рецепт вам сподобається. Готуйте із задоволенням!

Риба, запечена з кабачками 1 очищена скумбрія Сіль РЕКЛАМА Перець Сік та цедра лимона 30 г вершкового масла Кабачок РЕКЛАМА Оливкова олія Рибу очистити від кісток, здобрити філе соком і цедрою лимона, посолити та поперчити. Додати кубики вершкового масла. Покласти навколо риби на пергаменті кружальця кабачка. Збризкати все оливковою олією. Запікаємо за температури 180−200 градусів до готовності. І смачного вам та вашим близьким!

Раніше фудблогерка Марина Гармаш розповідала, як приготувати мерлузу в томаті з овочами. Такий рецепт є ідеальним для тих, хто стежить за фігурою.

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Фото Елли Іванової

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