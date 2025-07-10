У США залишається лише 25% ракет Patriot: що це означає для України

Сполучені Штати мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів Patriot, необхідних для всіх військових планів Пентагону. Це тривожне вичерпання запасів змусило адміністрацію Трампа заморозити останню поставку боєприпасів в Україну. Запаси ракет Patriot скоротилися настільки, що в Пентагоні занепокоїлися, що це може поставити під загрозу потенційні військові операції США, і заступник міністра оборони Стівен Файнберг санкціонував призупинення поставок, поки вони перевіряють, куди відправляється зброя.

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Дональд Трамп, здається, частково змінив це рішення, коли заявив журналістам, що «надішле ще зброї» до України, хоча не уточнив, чи буде серед неї протиракети системи Patriot, пише The Guardian.

Трамп також повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, що він не несе відповідальності за припинення поставок зброї і що він доручив переглянути запаси зброї США, але не наказував їх заморожувати.

Але рішення про припинення поставок, як розповіли особи, безпосередньо обізнані з цим питанням, було значною мірою засноване на даних глобального системи відстеження боєприпасів Пентагону.

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Згідно з системою відстеження, запаси ряду критично важливих боєприпасів протягом декількох років, з моменту початку надання військової допомоги Україні адміністрацією Байдена, були нижчими за цей мінімальний рівень.

Адміністрація Трампа розпочала перегляд вичерпаного рівня ракет Patriot та інших боєприпасів приблизно в лютому, повідомили джерела. Ситуація також загострилася після рішення Трампа бомбити ядерні об'єкти Ірану минулого місяця, коли США випустили близько 30 ракет Patriot для перехоплення іранських балістичних ракет.

Вичерпання запасів ракет Patriot та інших боєприпасів стало частиною «рекомендаційної записки» Елбріджа Колбі, заступника міністра оборони з питань політики, в якій було викладено кілька варіантів збереження зброї.

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Раніше повідомлялося, що Колбі, який зазнав критики з боку демократів за те, що він віддав пріоритет перерозподілу ресурсів з війни в Україні на підготовку до потенційної війни з Китаєм, призупинив передачу. Але джерела заявили, що офіс заступника міністра не має повноважень для такого одностороннього кроку.

Однак раптова пауза настала в критичний для України момент, оскільки минулого тижня росія розпочала найбільшу на сьогодні повітряну операцію, а Україна має обмежені можливості для придбання як високоточної, так і більш базової зброї, щоб стримати дедалі інтенсивніші російські атаки. Україна також в основному не може безпосередньо купувати зброю у оборонних підрядників для своїх цілей, оскільки виконання нового замовлення, за оцінками, займе роки, і воно буде виконано лише після того, як Пентагон виконає свої власні замовлення, оскільки міністерство оборони є клієнтом з вищим пріоритетом.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди, які поставили Україні 24 винищувачі F-16, планують залучити свої літаки F-35 для охорони польського повітряного простору та захисту маршрутів постачання допомоги в Україну.

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