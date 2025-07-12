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Найкраща олія від болю в суглобах: обов’язково додайте у меню
Олія авокадо є скарбницею цінних речовин для організму. Найкраще використовувати її по черзі з оливковою або лляною. Вона не тільки має корисний вплив на багато органів, але й покращує стан шкіри та волосся, пише видання Kobieta. Вживати її можна в сирому вигляді або для місцевого застосування.
Олія авокадо містить багато цінних речовин, перш за все потужні антиоксиданти, такі як поліфеноли, проантоціанідини, каротиноїди, лютеїн, а також вітаміни А та Е. Крім того, ця олія містить переважно олеїнову кислоту, корисний вплив якої на кровоносну систему науково підтверджено.
Дослідження на тваринах показали, що олія авокадо допомагає регулювати артеріальний тиск та знижувати рівень холестерину. Це знижує ризик атеросклерозу та серйозних серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти чи інсульти. Антиоксиданти в олії регулюють згортання крові та зміцнюють судини. Варто знати, що оливкова олія та олія авокадо є найефективнішими жирами, які також підвищують рівень хорошого холестерину.
Потужні антиоксиданти, що містяться в олії авокадо, допомагають усунути вільні радикали, які відповідають за запалення, прискорюють процес старіння і навіть сприяють розвитку раку. Дієта, багата на антиоксиданти, також знижує ризик нейродегенеративних захворювань.
Корисний вплив олії авокадо на суглоби був науково підтверджений, настільки, що у Франції її назвали «ліками від артриту». Було показано, що вона полегшує біль у суглобах та скутість, пов'язані з остеоартритом, викликаним руйнуванням суглобового хряща.
Олія авокадо містить велику кількість вітаміну молодості — лише одна порція (2 столові ложки) забезпечує майже 50% добової потреби організму у вітаміні Е. Тому цю олію варто застосовувати місцево на шкіру та волосся — вона стимулює утворення нових клітин епідермісу, зменшує зморшки, підтягує та зволожує шкіру. Олія авокадо також прискорює загоєння ран, зменшує шрами та розтяжки, а також полегшує симптоми псоріазу.
Проте слід пам'ятати, що деяким людям слід уникати авокадо або споживати з обережністю.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про унікальні переваги оливкової олії.340
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