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Російські «дроноводи» вбили однрічного хлопчика на Херсонщині — ЗСУ помстилися
На Херсонщині, по населенним пунктам якої російські окупанти постійно завдають ударів, знищуючи цивільну інфраструктуру та влаштовуючи «полювання» на мирних людей, днями загинув однорічний хлопчик.
Керівник ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що 9 липня нелюди атакували дроном дитину та жінку, які перебували на подвірʼї будинку у селі Правдине Білозерської громади. Дитина загинула на місці, а 64-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
А наразі в Генштабі ЗСУ повідомили, що вбивць маленького Дмитрика, який загинув через удар БпЛА «Молнія», було покарано.
«На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено. Напрямок запуску ударного дрона „Молнія“, який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено — район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані», — зазначили в Генштабі та додали, що у вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів.
Після цієї атаки із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.
«Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!» — додали в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше на Харківщині російский дрон вдарив по автівці, в якій їхали цивільні. Внаслідок прямого удару загинув 8-річний хлопчик, а його 4-річного брата з важкими пораненнями доставили до лікарні. Їхня мати отримала гостру реакцію на стрес, а водій автівки був шпиталізований у стані середньої тяжкості.
Фото зі сторінки Олександра Прокудіна69
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