На Херсонщині, по населенним пунктам якої російські окупанти постійно завдають ударів, знищуючи цивільну інфраструктуру та влаштовуючи «полювання» на мирних людей, днями загинув однорічний хлопчик.

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Керівник ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що 9 липня нелюди атакували дроном дитину та жінку, які перебували на подвірʼї будинку у селі Правдине Білозерської громади. Дитина загинула на місці, а 64-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

А наразі в Генштабі ЗСУ повідомили, що вбивць маленького Дмитрика, який загинув через удар БпЛА «Молнія», було покарано.

«На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено. Напрямок запуску ударного дрона „Молнія“, який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено — район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані», — зазначили в Генштабі та додали, що у вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів.

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Після цієї атаки із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.

«Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!» — додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше на Харківщині російский дрон вдарив по автівці, в якій їхали цивільні. Внаслідок прямого удару загинув 8-річний хлопчик, а його 4-річного брата з важкими пораненнями доставили до лікарні. Їхня мати отримала гостру реакцію на стрес, а водій автівки був шпиталізований у стані середньої тяжкості.

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Фото зі сторінки Олександра Прокудіна

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