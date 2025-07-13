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Соковиті, ароматні та дуже ніжні овочеві котлетки: кохання з першого шматочка

12:51 13 липня 2025
Рецепт овочевих котлеток. Фото&nbsp;— скріншот

Влітку, коли на вулиці спекотно, багато хто заміняє «тяжкі» страви легкими, овочевими. Наприклад, піцу можна приготувати з мінімальною кількістю борошна, використавши кабачки.

А фудблогерка Олена Стадник запропонувала рецепт котлеток з овочів. «Овочеві котлетки, які закохають у себе з першого шматочка! Соковиті, ароматні та дуже ніжні — смакота навіть без м’яса», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.


Інгредієнти:

  • 3 кабачки;
  • 2 моркви;
  • Зелена цибуля;
  • 2 яйця;
  • 180 г твердого сиру;
  • 2−3 ст. л. манки;
  • 1 ст. л. борошна;
  • панірувальні сухарі;
  • 1 зубчик часнику;
  • Сіль, перець, паприка, італійські трави.

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Приготування:

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  • Кабачки натерти на дрібній тертці та ретельно віджати, видаливши зайву рідину.
  • Моркву дрібно натерти, часник вичавити на часникодавці та додати до кабачків разом з натертим сиром.
  • Додати інші інгредієнти та вбити яйця. Ретельно перемішати.
  • Сформувати котлетки та смажити до рум’яної скоринки на пательні або запікати в духовці.
  • Подавати з часниковим соусом.

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом овочевих котлеток із цвітної капусти.

Фото — скріншот

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