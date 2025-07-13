Соковиті, ароматні та дуже ніжні овочеві котлетки: кохання з першого шматочка

Влітку, коли на вулиці спекотно, багато хто заміняє «тяжкі» страви легкими, овочевими. Наприклад, піцу можна приготувати з мінімальною кількістю борошна, використавши кабачки.

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А фудблогерка Олена Стадник запропонувала рецепт котлеток з овочів. «Овочеві котлетки, які закохають у себе з першого шматочка! Соковиті, ароматні та дуже ніжні — смакота навіть без м’яса», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

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Інгредієнти: 3 кабачки;

2 моркви;

Зелена цибуля;

2 яйця;

180 г твердого сиру;

2−3 ст. л. манки;

1 ст. л. борошна;

панірувальні сухарі;

1 зубчик часнику;

Сіль, перець, паприка, італійські трави.

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Приготування: ⠀ РЕКЛАМА Кабачки натерти на дрібній тертці та ретельно віджати, видаливши зайву рідину.

Моркву дрібно натерти, часник вичавити на часникодавці та додати до кабачків разом з натертим сиром.

Додати інші інгредієнти та вбити яйця. Ретельно перемішати.

Сформувати котлетки та смажити до рум’яної скоринки на пательні або запікати в духовці.

Подавати з часниковим соусом.

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом овочевих котлеток із цвітної капусти.

Фото — скріншот

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