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Соковиті, ароматні та дуже ніжні овочеві котлетки: кохання з першого шматочка
Влітку, коли на вулиці спекотно, багато хто заміняє «тяжкі» страви легкими, овочевими. Наприклад, піцу можна приготувати з мінімальною кількістю борошна, використавши кабачки.
А фудблогерка Олена Стадник запропонувала рецепт котлеток з овочів. «Овочеві котлетки, які закохають у себе з першого шматочка! Соковиті, ароматні та дуже ніжні — смакота навіть без м’яса», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
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Інгредієнти:
- 3 кабачки;
- 2 моркви;
- Зелена цибуля;
- 2 яйця;
- 180 г твердого сиру;
- 2−3 ст. л. манки;
- 1 ст. л. борошна;
- панірувальні сухарі;
- 1 зубчик часнику;
- Сіль, перець, паприка, італійські трави.
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Приготування: ⠀
- Кабачки натерти на дрібній тертці та ретельно віджати, видаливши зайву рідину.
- Моркву дрібно натерти, часник вичавити на часникодавці та додати до кабачків разом з натертим сиром.
- Додати інші інгредієнти та вбити яйця. Ретельно перемішати.
- Сформувати котлетки та смажити до рум’яної скоринки на пательні або запікати в духовці.
- Подавати з часниковим соусом.
Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом овочевих котлеток із цвітної капусти.
Фото — скріншот226
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