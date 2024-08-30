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Котлети з цвітної капусти: ніжні, ситні та готуються швидше за м'ясні

22:27 30 серпня 2024
котлети з цвітної капусти

Овочеві котлети стали вже класикою. Якщо їх правильно приготувати, вони вийдуть смачні та ситні. А готуються навіть швидше за м'ясні. Такі котлети сподобаються і дітям, і дорослим.

Цвітна капуста швидко темніє, тому купуйте її, якщо збираєтесь готувати котлети сьогодні-завтра, а не за тиждень. Інакше темні місця доведеться обрізати.

Рецептом овочевих котлет поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка постійно експериментує з продуктами у пошуках простих та вдалих рецептур.

— Ці котлети ніжні та ситні, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і переконайтесь самі. Підсмажені на олії котлети викладайте спочатку на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

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Котлети з цвітної капусти

500 г цвітної капусти

1 яйце

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1 столова ложка подрібненої петрушки

40 г борошна

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Сіль

Білий перець

Суцвіття капусти відварити протягом двох хвилин у підсоленій воді. Трохи остудивши, пропустити через м'ясорубку, додати яйце, білий перець, подрібнену петрушку та борошно. Смажити на сковороді приблизно по 4 хвилини з кожного боку.

І смачного!

Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом плескавиці — пласкої котлети по-балканськи, яка може стати однією з ваших улюблених страв.

Фото Елли Іванової

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