Котлети з цвітної капусти: ніжні, ситні та готуються швидше за м'ясні

Овочеві котлети стали вже класикою. Якщо їх правильно приготувати, вони вийдуть смачні та ситні. А готуються навіть швидше за м'ясні. Такі котлети сподобаються і дітям, і дорослим.

ВІДЕО ДНЯ

Цвітна капуста швидко темніє, тому купуйте її, якщо збираєтесь готувати котлети сьогодні-завтра, а не за тиждень. Інакше темні місця доведеться обрізати.

Рецептом овочевих котлет поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка постійно експериментує з продуктами у пошуках простих та вдалих рецептур.

— Ці котлети ніжні та ситні, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і переконайтесь самі. Підсмажені на олії котлети викладайте спочатку на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

РЕКЛАМА

Котлети з цвітної капусти 500 г цвітної капусти 1 яйце РЕКЛАМА 1 столова ложка подрібненої петрушки 40 г борошна РЕКЛАМА Сіль Білий перець Суцвіття капусти відварити протягом двох хвилин у підсоленій воді. Трохи остудивши, пропустити через м'ясорубку, додати яйце, білий перець, подрібнену петрушку та борошно. Смажити на сковороді приблизно по 4 хвилини з кожного боку. І смачного!

Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом плескавиці — пласкої котлети по-балканськи, яка може стати однією з ваших улюблених страв.

Фото Елли Іванової

32

Читайте нас у Facebook