Краще, ніж картопля: «швидкі» кабачки фрі від Пави

У розпал кабачкового сезону з цього овоча можна приготувати безліч страв, наприклад, кабачкову піцу, яка сподобається тим, хто слідкує за своєю вагою.

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А переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) запропонував швидкий рецепт кабачків фрі: «Це не картопля — це ще краще! Швидкий рецепт для тих, хто любить смачне. Готуються за 15 хвилин, а зникають миттєво».

Інгредієнти: Кабачки — 1−2 шт.;

Сіль, перець — за смаком;

Копчена паприка;

Трохи пармезану;

Кілька крапель олії.

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Приготування: РЕКЛАМА Кабачки нарізаються брусочками, посипаються сіллю, перцем та паприкою.

До овочів додається трохи олії та натертий пармезан, все перемішується і відправляється у духовку.

Запікаємо при 180 °C приблизно 20−25 хвилин.

Подавати із улюбленим соусом, часником чи просто так.

Про те, як за 5 хвилин приготувати кабачки по-турецьки на пательні, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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