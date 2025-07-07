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Краще, ніж картопля: «швидкі» кабачки фрі від Пави

16:04 7 липня 2025
Рецепт кабачків, запечених з пармезаном. Фото&nbsp;— скріншот

У розпал кабачкового сезону з цього овоча можна приготувати безліч страв, наприклад, кабачкову піцу, яка сподобається тим, хто слідкує за своєю вагою.

А переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) запропонував швидкий рецепт кабачків фрі: «Це не картопля — це ще краще! Швидкий рецепт для тих, хто любить смачне. Готуються за 15 хвилин, а зникають миттєво».

Інгредієнти:

  • Кабачки — 1−2 шт.;
  • Сіль, перець — за смаком;
  • Копчена паприка;
  • Трохи пармезану;
  • Кілька крапель олії.

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Приготування:

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  • Кабачки нарізаються брусочками, посипаються сіллю, перцем та паприкою.
  • До овочів додається трохи олії та натертий пармезан, все перемішується і відправляється у духовку.
  • Запікаємо при 180 °C приблизно 20−25 хвилин.
  • Подавати із улюбленим соусом, часником чи просто так.

Про те, як за 5 хвилин приготувати кабачки по-турецьки на пательні, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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