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Краще, ніж картопля: «швидкі» кабачки фрі від Пави
У розпал кабачкового сезону з цього овоча можна приготувати безліч страв, наприклад, кабачкову піцу, яка сподобається тим, хто слідкує за своєю вагою.
А переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) запропонував швидкий рецепт кабачків фрі: «Це не картопля — це ще краще! Швидкий рецепт для тих, хто любить смачне. Готуються за 15 хвилин, а зникають миттєво».
Інгредієнти:
- Кабачки — 1−2 шт.;
- Сіль, перець — за смаком;
- Копчена паприка;
- Трохи пармезану;
- Кілька крапель олії.
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Приготування:
- Кабачки нарізаються брусочками, посипаються сіллю, перцем та паприкою.
- До овочів додається трохи олії та натертий пармезан, все перемішується і відправляється у духовку.
- Запікаємо при 180 °C приблизно 20−25 хвилин.
- Подавати із улюбленим соусом, часником чи просто так.
Про те, як за 5 хвилин приготувати кабачки по-турецьки на пательні, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот193
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