Еммануель Макрон, який повідомив, що миротворчі сили в Україні готові до дій, у своїй промові перед парламентом заявив, що Франція і Велика Британія «будуть боротися до останньої хвилини, щоб забезпечити тривалий мир для України». За його словами, це в інтересах Європи, а не тільки України, пише The Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

Ці високі обіцянки — це дуже добре, йдеться у статті. Але проблема в тому, що за майже три з половиною роки, протягом яких Україна робить все можливе, щоб відкинути російських окупантів зі своєї землі, ми чули ці обіцянки знову і знову. Однак рідко коли вони підкріплювалися достатньо рішучими діями, щоб допомогти переломити хід агресії путіна.

Але ніколи раніше стандартні фрази Заходу про солідарність, які ми чули, не звучали так порожньо, а його допомога не була так необхідна, як цього тижня. З весни російська армія з тривожною швидкістю нарощує свої повітряні атаки на Україну.

Слабка підтримка України з боку Європи може зрівнятися лише з нестабільною, транзакційною підтримкою, яку надавав країні президент США Дональд Трамп протягом шести місяців свого перебування на посаді. Від його засідки на Зеленського в Овальному кабінеті в лютому до кількох затишних телефонних дзвінків з путіним для обговорення «нормалізації» відносин між двома країнами, він перетворив Америку на ненадійного союзника для Києва.

РЕКЛАМА

Є кілька проблисків надії, що ситуація може змінитися на користь Києва. Днями Трамп сказав своєму кабінету, що «путін кидає в нас купою лайна, якщо ви хочете знати правду». Він пообіцяв нову військову допомогу Україні вперше з моменту свого повернення до Білого дому, але тільки після того, як тижнем раніше міністр оборони Піт Гегсет призупинив дію наявного пакета допомоги.

Згідно з повідомленнями, новий пакет озброєння президента може коштувати до 300 мільйонів доларів і, ймовірно, складатиметься з ракет Patriot та іншої зброї середньої дальності. Він також натякнув на «важливе оголошення» щодо росії в понеділок, 14 липня, хоча що саме це буде, хороше чи погане, наразі залишається незрозумілим.

Європейські лідери стурбовані, що Трамп може спробувати проштовхнути таку угоду без згоди України, але, попри їхні численні банальні заяви про підтримку Києва «стільки, скільки буде потрібно», вони ще не запропонували альтернативного хоч трохи пристойного плану, щоб послабити переговорну позицію путіна.

РЕКЛАМА

Звичайно, ніхто насправді не очікував, що Дональд Трамп зможе швидко покласти край війні. Але Європа, яка так добре вміє говорити про підтримку України, не змогла втілити свої слова в життя. Дуже показовим було те, що під час цьоготижневої зустрічі «коаліції охочих» плани щодо розгортання миротворчих військ в Україні в разі припинення вогню були тихо відкладені на другий план.

Це є мовчазним визнанням того, що припинення вогню навряд чи відбудеться найближчим часом. Простіше кажучи, за останні три роки союзники сильно підвели Україну.

Захід має багато важелів, які він неодноразово обіцяє залучити, щоб посилити боротьбу України та послабити режим путіна. Але без їх реалізації вся ця підтримка є лише порожніми словами. Така порожня дипломатія «білого лицаря» нікому не приносить користі.

Тим часом експерти назвали європейську країну, куди рф може невдовзі направити свої ракети.

РЕКЛАМА

100

Читайте нас у Facebook