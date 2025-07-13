Ще треба чекати: коли США застосують проти рф «пекельні» санкції

Двопартійний законопроєкт США, який передбачав би введення санкцій проти росії з метою змусити москву вести добросовісні мирні переговори з Україною, набрав обертів цього тижня в Конгресі. Але йому все ще бракує підтримки президента, необхідної для схвалення. Зараз прихильники України у Вашингтоні та Києві з нетерпінням чекають на те, що президент назвав «важливою заявою» щодо росії, яка має пролунати в понеділок, 14 липня, пише Reuters.

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Днями Трамп схвалив відправку оборонної зброї США в Україну і як ніколи наблизився до схвалення законопроєкту про санкції, хоча ще не підписав текст документа. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив журналістам, що Сенат може проголосувати за законопроєкт цього місяця.

Майк Джонсон, провідний республіканець у Палаті представників, висловив подібний оптимізм, а республіканський сенатор Ліндсі Грем і держсекретар Марко Рубіо в приватній розмові з європейськими дипломатами заявили, що законопроєкт буде прийнятий найближчим часом.

«Сенат незабаром ухвалить жорсткий законопроєкт про санкції не тільки проти росії, але й проти таких країн, як Китай та Індія, які купують російські енергоносії, що фінансують військову машину путіна», — написав Грем.

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Проте залишалося незрозумілим, чи відмовився Трамп від дипломатичних зусиль щодо росії. Деякі прихильники визнають, що широке право вето на санкції, якого вимагає Білий дім, може зробити документ більш символічним, ніж суттєвим.

Законопроєкт, головними авторами якого є Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь, передбачає введення широких санкцій проти різних російських громадян, урядових органів та фінансових установ. Він також передбачає 500% мита для країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші експортні товари.

За словами двох американських чиновників, робота над законопроєктом набрала обертів протягом останнього тижня. Джерело, обізнане з думкою Трампа, сказало, що текст ще потребує доопрацювання. За його словами, поточна версія не дає президенту достатньої гнучкості для реалізації своєї зовнішньополітичної програми незалежно від Конгресу.

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Прес-секретар Грема повідомив Reuters, що законопроект, ймовірно, не буде винесений на розгляд раніше, ніж 21 липня, через інші законодавчі пріоритети.

Нагадаємо, Палата представників, яка повинна проголосувати за цей документ, через два тижні йде на серпневі канікули. А це означає, що час для розгляду «пекельних» санкцій дуже обмежений.

Тим часом у Сенаті США схвалили виділення 500 мільйонів доларів на зброю для України.

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