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Фаршировані перці без крупи: Діана з Житомирщини порадила страву, яка підкорить сердечко кожного українця

10:59 14 липня 2025
Як приготувати фаршировані перці без крупи

На відміну від Гали, яка створює кулінарні шедеври у Німеччині, блогерка Діана проживає у Житомирській області, і виходить з реалій сучасного українського життя.

Нещодавно, наприклад, в їх сім'ї зламався холодильник, і мама, тато і сестра блогерки були змушені протягом тижня обходитись без цього важливого агрегату.

До того ж блогерці поки що важко переконувати співвітчизників у тому, що меню, які вона створює, мають практичну цінність.

«Обід в селі — це миска борщу з цибулею і салом, а також вермішель з котлетою, а не та ф. гня, яку ти готовиш», — такий коментар вона отримала під одним зі своїх дописів.

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Тим не менш Діана не втрачає віру у власні сили і створює нові, цікаві страви.

Зокрема, в одному з недавніх дописів вона розповіла, як приготувати фаршировані перці без крупи.

Інгредієнти:

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- 5 великих болгарських перців
- 500 г курячого філе
- 1 середня помідорка
- 200 г твердого сиру
- 1 морквина
- 1 цибулина
- 3 ст. л. сметани
- сіль, перець, зелень за смаком

Спосіб приготування:

«Пропускаємо куряче філе через м’ясорубку. Готуємо зажарку з цибулі та моркви. Додаємо до фаршу нарізаний помідор, натертий сир, зелень, спеції та сметану. Все перемішуємо. Перці миємо, розрізаємо вздовж навпіл, виймаємо насіння. Викладаємо на пергамент у форму, фаршируємо. Запікаємо 50 хв при 200 °C (слідкуйте щоб перець не був твердим, якщо потрібно додайте час запікання). За 10 хв до готовності посипаємо тертим сиром і допікаємо до рум’яної скоринки. Подавати можна із сметаною)», — написала вона.

Фоловери активно коментують новий рецепт кулінарки.

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Як писали «ФАКТИ», раніше відомий кулінар Іван Янюк розповів, як краще приготувати кабачки.

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