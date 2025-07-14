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Планували теракти у Полтаві та Дніпрі: в Україні затримали агенток росії (фото)
В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України та Національна поліція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. За результатами спецоперації затримано двох агенток російської воєнної розвідки, які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах. Про це повідомили в СБУ.
«Як встановило розслідування, замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки. До уваги агресора рецидивістки потрапили через Телеграм-канали, де шукали „легких заробітків“ після виходу на волю. Фігурантки отримали агентурне завдання на фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП)», — йдеться у повідомленні.
Щоб підготувати замахи, агентки «розділилися».
«Одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних „цілей“, інша — виїхала з аналогічною метою до Дніпра. Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера. Потім фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували підірвати за допомогою дистанційної активації вибухівки. Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце запланованого теракту, агентка встановила навпроти „локації“ телефонну камеру із віддаленим доступом для російського гру. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ», — йдеться у повідомленні.
Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві.
«Встановлено, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали „тестове“ — підпалили авто українського воїна», — повідомили в СБУ.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Зловмисниці перебувають під вартою.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно СБУ затримала агентку росії, яка збиралася підірвати популярний готель у Рівному.281
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