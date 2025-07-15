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Туристка з України загинула на пляжі в Албанії, рятуючи доньку, що тонула
У травні у Таїланді трагічно загинула українська модель Альона Савченко. Її тіло виявили в одному з готелів Бангкока. А днями в Албанії загинула 44-річна українська туристка. Про це повідомив портал Lapsi.al.
Українка відпочивала з двома дівчатками. Жінка намагалася врятувати 18-річну доньку, яка тонула в морі.
Трагічна подія трапилася 11 липня на березі Адріатичного моря,
Албанські медіа повідомили, що українська туристка померла після утоплення в морі, а її донька все ще перебуває в лікарні. Маму та доньку витягли з води місцеві жителі.
За їхніми словами, швидка прибула на виклик з півгодинним запізненням через інтенсивний рух у районі Лунгомаре. Крім того, на цьому приватному пляжі не було берегової охорони.
Жінку доправили до лікарні вже без ознак життя. Дівчина була в комі, але в лікарні, після втручання лікарів, їй стало краще.
Лікарі вважають, що зараз стан дівчини стабільний, у неї є шанс вижити.
Потерпіла родина приїхала зі Львова. Менша з дівчат навчалася у ліцеї № 94і. Її старша сестра перебуває в реанімації, а сама дівчинка очікує приїзду родичів з України. У навчальному закладі оголосили про збір допомоги, щоб повернути тіло мами додому.
Нагадаємо, у травні у Таїланді загинула 28-річна акробатка та племінниця засновника цирку «Кобзов» — Вероніка Кобзова. Вона зірвалася з висоти 15 метрів.
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