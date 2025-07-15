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Донька Міхаеля Шумахера стала триразовою чемпіонкою світу через 15 тижнів після пологів (фото)

15:24 15 липня 2025
Міхаель Шумахер із сином та донькою

Дочка легендарного гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера — 28-річна Джина-Марія Бетке (у дівоцтві — Шумахер), яка народила наприкінці березня доньку, стала триразовою чемпіонкою світу з кінного спорту.

На змаганнях World Reining Championship у Швейцарії наїзниця на коні Валентайні виграла в рейнінгу (дисципліна кінного спорту, що походить із США і є частиною вестерн-верхової їзди) і особисту, і командну першість. Нагадаємо, що свою першу золоту медаль світової першості Джина-Марія виграла у 2017 році.

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До речі, за тріумфом дочки Шумахера з трибун спостерігали її чоловік — 30-річний ексстрибун з трампліну на лижах Йен Бетке, мати — чемпіонка Європи з кінного спорту Коріна Шумахер, та дядько — колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер.

Нагадаємо, що батько чемпіонки, семиразовий переможець Формули-1, ще у 2013 році отримав тяжку травму голови під час катання на лижах в Альпах і з того часу не з'являвся на людях.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дочка-чемпіонка Міхаеля Шумахера відгуляла весілля у сімейному маєтку на Мальорці.

Фото із соцмереж

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