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Донька Міхаеля Шумахера стала триразовою чемпіонкою світу через 15 тижнів після пологів (фото)
Дочка легендарного гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера — 28-річна Джина-Марія Бетке (у дівоцтві — Шумахер), яка народила наприкінці березня доньку, стала триразовою чемпіонкою світу з кінного спорту.
На змаганнях World Reining Championship у Швейцарії наїзниця на коні Валентайні виграла в рейнінгу (дисципліна кінного спорту, що походить із США і є частиною вестерн-верхової їзди) і особисту, і командну першість. Нагадаємо, що свою першу золоту медаль світової першості Джина-Марія виграла у 2017 році.
До речі, за тріумфом дочки Шумахера з трибун спостерігали її чоловік — 30-річний ексстрибун з трампліну на лижах Йен Бетке, мати — чемпіонка Європи з кінного спорту Коріна Шумахер, та дядько — колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер.
Нагадаємо, що батько чемпіонки, семиразовий переможець Формули-1, ще у 2013 році отримав тяжку травму голови під час катання на лижах в Альпах і з того часу не з'являвся на людях.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дочка-чемпіонка Міхаеля Шумахера відгуляла весілля у сімейному маєтку на Мальорці.
Фото із соцмереж310
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