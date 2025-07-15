Не викидайте прострочену вівсянку: як досвідчені городники використовують вже «неїстівні» пластівці

Вівсянку, з якої можна приготувати багато страв, в тому числі й десерт, який не шкодитиме талії, використовують й городники. Правда, не у якості їжі. Так, на добрива можна пустити пластівці, термін споживання яких сплив.

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Наприклад, настій вівсянки (100 г на літрі води, настоювати п'ять днів та процідити) підійде для поливу насіння, аби воно швидше проросло, пише uapress.kyiv.ua. Цей настій можна використовувати для поливу рослин й надалі.

А перемелені пластівці стануть засобом покращення грунту під час перекопування грядок. Власне, вівсянку кладуть і в лунки безпосередньо перед висадкою рослин в грунт.

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До речі, пластівці, розсипані на грядках з овочами, зокрема, помідорами, огірками, буряком чи морквою, може заохотити черв'яків, які, як відомо, також покращують грунт.

Власне, на городі може згодиться багато з того, що є на кухні городника. Це і спита кава, і шкірки від бананів, і молоко, і яєчна шкарлупа. Їх, зокрема, використовують для підживлення троянд.

Фото — Pixabay

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