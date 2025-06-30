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Полуничний чизкейк: можна тим, хто боїться погладшати
Влітку особливо хочеться легких освіжаючих десертів. Тому вам потрібно приготувати смачний чизкейк, який не зашкодить фігурі. Його можна давати діткам, якщо у них немає алергії на полуницю, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
- Вівсянка плющена — 40 г
- Горіхи — 20 г
- Насіння чіа — 1 ч. л
- Яйце — 1 шт.
- Сир кисломолочний нежирний — 70 г
- Йогурт густий і нежирний — 20 г
- Полуниця — 60 г
- Мед — 1 ч. л.
- Желатин — 10 г
- Вода — 50 г
- Ванілін і кориця — за смаком.
Приготування:
Готуємо основу. Змішуємо в блендері вівсянку, горішки, насіння чіа та яйце.
Викладаємо в форму основу, робимо бортики і випікаємо 15 хв при 180 градусах.
Готуємо сирну основу. В чаші блендера змішуємо кисломолочний сир і йогурт, додаємо мед. Полуницю нарізаємо невеличкими шматочками. Желатин розводимо у воді та нагріваємо до повного розчинення. Змішуємо полуницю з сирною основою і обережно додаємо желатин. Додаємо сирну основу до запеченої основи чізкейка і відправляємо в холодильник на ніч.
Нагадаємо рецепт десерту із печивом та полуницею.66
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