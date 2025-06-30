Полуничний чизкейк: можна тим, хто боїться погладшати

Влітку особливо хочеться легких освіжаючих десертів. Тому вам потрібно приготувати смачний чизкейк, який не зашкодить фігурі. Його можна давати діткам, якщо у них немає алергії на полуницю, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Складники: Вівсянка плющена — 40 г

Горіхи — 20 г

Насіння чіа — 1 ч. л

Яйце — 1 шт.

Сир кисломолочний нежирний — 70 г

Йогурт густий і нежирний — 20 г

Полуниця — 60 г

Мед — 1 ч. л.

Желатин — 10 г

Вода — 50 г

Ванілін і кориця — за смаком.

Приготування:

Готуємо основу. Змішуємо в блендері вівсянку, горішки, насіння чіа та яйце.

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Викладаємо в форму основу, робимо бортики і випікаємо 15 хв при 180 градусах.

Готуємо сирну основу. В чаші блендера змішуємо кисломолочний сир і йогурт, додаємо мед. Полуницю нарізаємо невеличкими шматочками. Желатин розводимо у воді та нагріваємо до повного розчинення. Змішуємо полуницю з сирною основою і обережно додаємо желатин. Додаємо сирну основу до запеченої основи чізкейка і відправляємо в холодильник на ніч.

Нагадаємо рецепт десерту із печивом та полуницею.

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