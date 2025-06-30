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Полуничний чизкейк: можна тим, хто боїться погладшати

20:07 30 червня 2025
Полуничний чізкейк. Фото Катерини Черкаської

Влітку особливо хочеться легких освіжаючих десертів. Тому вам потрібно приготувати смачний чизкейк, який не зашкодить фігурі. Його можна давати діткам, якщо у них немає алергії на полуницю, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Складники:

  • Вівсянка плющена — 40 г
  • Горіхи — 20 г
  • Насіння чіа — 1 ч. л
  • Яйце — 1 шт.
  • Сир кисломолочний нежирний — 70 г
  • Йогурт густий і нежирний — 20 г
  • Полуниця — 60 г
  • Мед — 1 ч. л.
  • Желатин — 10 г
  • Вода — 50 г
  • Ванілін і кориця — за смаком.

Приготування:

Готуємо основу. Змішуємо в блендері вівсянку, горішки, насіння чіа та яйце.

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Викладаємо в форму основу, робимо бортики і випікаємо 15 хв при 180 градусах.

Готуємо сирну основу. В чаші блендера змішуємо кисломолочний сир і йогурт, додаємо мед. Полуницю нарізаємо невеличкими шматочками. Желатин розводимо у воді та нагріваємо до повного розчинення. Змішуємо полуницю з сирною основою і обережно додаємо желатин. Додаємо сирну основу до запеченої основи чізкейка і відправляємо в холодильник на ніч.

Нагадаємо рецепт десерту із печивом та полуницею.

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