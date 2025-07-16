Справа «Осокорківських лук»: юристи говорять про маніпуляції фактами

Пресслужба компанії Stolitsa Group заявила про масштабну інформаційну атаку у ЗМІ. За їхніми словами, у публікаціях спотворюються факти щодо судового процесу, в якому згадуються земельні ділянки в межах заказника «Осокорківські луки». Зокрема, мова йде про нібито плани звести транспортну розв’язку прямо на території заказника та участь Stolitsa Group у відповідному позові — все це, за словами пресслужби, не відповідає дійсності.

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Фахівці юридичної компанії, які супроводжують цю справу в суді, уточнюють: єдиний факт, який частково відповідає реальності, — це заява Офісу Генерального прокурора про вступ до справи як третьої особи на стороні відповідача — Київради.

Своєю чергою позивачем у справі виступає не Stolitsa Group, як стверджується в низці матеріалів, а ТОВ «Контактбудсервіс» — компанія, яка орендує ділянки у Дарницькому районі Києва з 2005 року на підставі рішення Київради. Земля була передана під будівництво житлових і соціально-побутових об'єктів.

Суть позову — не будівництво розв’язки, а захист порушених прав орендаря в частині визначення меж ділянок для будівництва та ділянок з природоохоронним статусом. Ще у 2019 році Київська міська рада надала сусіднім з забудовою ділянкам статус ландшафтного заказника. Однак всупереч містобудівній документації та встановленій процедурі не визначила межі даного заказника в натурі. Це заблокувало можливість реалізації забудови з повноцінними транспортними розв’язками, передбаченої детальним планом території, затвердженим самою ж Київрадою ще у 2009 році, а пізніше — й КМДА у 2021-му.

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Юристи також наголосили, що ТОВ «Контактбудсервіс» не є замовником транспортної розв’язки, не планує її будівництво та жодного стосунку до цього проєкту не має. Розв’язка передбачена планом, замовником якого є КМДА.

Мета позову — не скасування статусу заказника, а приведення дій Київради у відповідність до чинного законодавства та містобудівної документації, а також відновлення правової визначеності для орендаря в частині чітких меж ділянок. Підприємство діє в межах закону, має чинні договори оренди ділянок під забудову, містобудівні умови та дозвіл на будівництво, виданий ДАБІ.

Правники вказують: поширення упереджених матеріалів шкодить репутації компанії та вводить громадськість в оману. У зв’язку з цим розглядається можливість звернення до суду проти окремих медіа, які опублікували недостовірну інформацію.

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У контексті судового протистояння навколо статусу заказника «Осокорківські луки» свою позицію висловили також інвестори банку «Аркада»:

«З даного судового провадження вбачається, що основною підставою звернення до суду ТОВ «Контактбудсервіс» (забудовника ЖК «H2O») з даним позовом є не «бажання знищення об’єкту природно-заповідного фонду», а те, що при ухваленні рішення Київрадою про створення даного ландшафтного заказника взагалі не було враховано його межі. Через це вказане рішення Київради перешкоджає виконанню Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.11.2021 № 2277 «Про будівництво вулиці на проспекті Петра Григоренка до межі міста Києва в Дарницькому районі».

Будівництво проспекту Григоренка є проєктом загальнодержавного масштабу, що має значно покращити транспортну інфраструктуру в місті Києві. Крім того, реалізація даного проєкту є надзвичайно важливою для будівництва нового ЖК «Н2О», що знаходиться поруч.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року був підписаний Меморандум щодо добудови ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах» (нині — ЖК «H2O»). У підписанні брали участь 12 сторін — від державних інституцій до інвесторів і Stolitsa Group. Документ став наслідком масштабних протестів постраждалих вкладників банку «Аркада».

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Юристи сподіваються та переконані: участь Офісу Генпрокурора у цій справі є способом захистити права інвесторів згідно з Меморандумом та гарантувати завершення добудови проблемних об’єктів.

Раніше повідомлялося, що інвестори «Аркади» просять Президента, Київраду та СБУ зупинити перешкоджання законному будівництву їхніх квартир.

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