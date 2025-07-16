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Справа «Осокорківських лук»: юристи говорять про маніпуляції фактами
Пресслужба компанії Stolitsa Group заявила про масштабну інформаційну атаку у ЗМІ. За їхніми словами, у публікаціях спотворюються факти щодо судового процесу, в якому згадуються земельні ділянки в межах заказника «Осокорківські луки». Зокрема, мова йде про нібито плани звести транспортну розв’язку прямо на території заказника та участь Stolitsa Group у відповідному позові — все це, за словами пресслужби, не відповідає дійсності.
Фахівці юридичної компанії, які супроводжують цю справу в суді, уточнюють: єдиний факт, який частково відповідає реальності, — це заява Офісу Генерального прокурора про вступ до справи як третьої особи на стороні відповідача — Київради.
Своєю чергою позивачем у справі виступає не Stolitsa Group, як стверджується в низці матеріалів, а ТОВ «Контактбудсервіс» — компанія, яка орендує ділянки у Дарницькому районі Києва з 2005 року на підставі рішення Київради. Земля була передана під будівництво житлових і соціально-побутових об'єктів.
Суть позову — не будівництво розв’язки, а захист порушених прав орендаря в частині визначення меж ділянок для будівництва та ділянок з природоохоронним статусом. Ще у 2019 році Київська міська рада надала сусіднім з забудовою ділянкам статус ландшафтного заказника. Однак всупереч містобудівній документації та встановленій процедурі не визначила межі даного заказника в натурі. Це заблокувало можливість реалізації забудови з повноцінними транспортними розв’язками, передбаченої детальним планом території, затвердженим самою ж Київрадою ще у 2009 році, а пізніше — й КМДА у 2021-му.
Юристи також наголосили, що ТОВ «Контактбудсервіс» не є замовником транспортної розв’язки, не планує її будівництво та жодного стосунку до цього проєкту не має. Розв’язка передбачена планом, замовником якого є КМДА.
Мета позову — не скасування статусу заказника, а приведення дій Київради у відповідність до чинного законодавства та містобудівної документації, а також відновлення правової визначеності для орендаря в частині чітких меж ділянок. Підприємство діє в межах закону, має чинні договори оренди ділянок під забудову, містобудівні умови та дозвіл на будівництво, виданий ДАБІ.
Правники вказують: поширення упереджених матеріалів шкодить репутації компанії та вводить громадськість в оману. У зв’язку з цим розглядається можливість звернення до суду проти окремих медіа, які опублікували недостовірну інформацію.
У контексті судового протистояння навколо статусу заказника «Осокорківські луки» свою позицію висловили також інвестори банку «Аркада»:
«З даного судового провадження вбачається, що основною підставою звернення до суду ТОВ «Контактбудсервіс» (забудовника ЖК «H2O») з даним позовом є не «бажання знищення об’єкту природно-заповідного фонду», а те, що при ухваленні рішення Київрадою про створення даного ландшафтного заказника взагалі не було враховано його межі. Через це вказане рішення Київради перешкоджає виконанню Розпорядження Київської міської державної адміністрації від
Будівництво проспекту Григоренка є проєктом загальнодержавного масштабу, що має значно покращити транспортну інфраструктуру в місті Києві. Крім того, реалізація даного проєкту є надзвичайно важливою для будівництва нового ЖК «Н2О», що знаходиться поруч.
Нагадаємо, що у квітні 2021 року був підписаний Меморандум щодо добудови ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах» (нині — ЖК «H2O»). У підписанні брали участь 12 сторін — від державних інституцій до інвесторів і Stolitsa Group. Документ став наслідком масштабних протестів постраждалих вкладників банку «Аркада».
Юристи сподіваються та переконані: участь Офісу Генпрокурора у цій справі є способом захистити права інвесторів згідно з Меморандумом та гарантувати завершення добудови проблемних об’єктів.
Раніше повідомлялося, що інвестори «Аркади» просять Президента, Київраду та СБУ зупинити перешкоджання законному будівництву їхніх квартир.68
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