Інвестори «Аркади» просять Президента, Київраду та СБУ зупинити перешкоджання законному будівництву їхніх квартир

Інвестори банку «Аркада» направили Президенту, Прем’єр-міністру та голові СБУ відкрите звернення щодо перешкоджання законному будівництву житлового масиву «Осокорки-Центральні». Це єдиний шанс добудувати квартири для 10 тисяч сімей інвесторів.

У зверненні сказано, що «певні особи» цілеспрямовано дискредитують Меморандум, підписаний 7 квітня 2021 року, Громадську спілку «Дирекція з добудови» та компанію Stolitsa Group. На думку голови організації інвесторів Віталія Щербакова, такі дії можуть бути кваліфіковані правоохоронними органами за ст. 206 ККУ — протидія законній господарській діяльності.

Разом з тим, інвестори «Аркади» зареєстрували на сайті Київської міської ради петицію з вимогою неухильно виконувати Меморандум — побудувати ЖК «Н2О» (колишній ЖК «Патріотика на озерах») та продовжити проспект Григоренка до межі міста Києва. Інвестори також закликають владу і правоохоронні органи звернути увагу на «спроби псевдоактивістів громадської організації „Екопарк Осокорки“ зашкодити виконанню Меморандуму».

«Серед більш ніж 10 тисяч сімей інвесторів „Аркади“ є багато вимушено переміщених у зв’язку з війною, а також інвесторів, хто зі зброєю в руках у складі Сил Оборони захищає незалежність України. За таких обставин перешкоджання добудові об’єктів „Аркади“ з боку окремих осіб вбачається особливо цинічним», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, після «падіння» банку «Аркада» недобудованими виявились 39 висотних будинків — більше ніж 10 тисяч сімей інвесторів залишились без житла. Аудит виявив дефіцит грошей на добудову у розмірі близько 3,6 млрд грн. Ані держава, ані місто виявились не готовими профінансувати добудову об’єктів самостійно.

Внаслідок критичної соціальної напруги у 2021 році інвестори, забудовник, міська влада, МВС, СБУ і Мінрегіон за координації Офісу Президента України підписали Меморандум. Відповідно до нього Stolitsa Group успадкувала недобудовані будинки.

У Меморандумі влада країни та міста гарантувала компанії Stolitsa Group передачу земельних ділянок на Осокорках, що були в оренді «Аркади», та їхню безперешкодну забудову. Зі свого боку, Stolitsa Group гарантувала інвесторам добудувати об’єкти за рахунок 10% надходження коштів від продажу житла на цих територіях. Таким чином, можна забезпечити покриття усього дефіциту коштів.

Активісти ГО «Екопарк Осокорки» перешкоджають роботам і вимагають зупинити будівництво, яке вважають нібито незаконним.

Забудовник та інвестори натомість надають документи й зазначають, що вся необхідна дозвільна документація є в наявності: договори оренди земельних ділянок, дозвіл ДІАМ на будівництво, затверджений детальний план території, містобудівні умови та обмеження, контрольні картки тощо, а дії активістів вважають злочинними.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що півтори тисячі родин можуть лишитися без житла у Києві через проблеми з будівництвом житлового комплексу «Голосіївська долина».

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