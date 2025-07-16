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Знайшов родичів в Італії: популярний комік та військовий здивував мережу (фото)
Гуморист, лідер гурту «Леви на джипі» та військовий Андрій Лузан, який став оператором БПЛА, вперше за час служби у Збройних силах України поїхав у відпустку. Відомо, що він вирішив відпочити в Італії. Про подорож Андрій розповідає на своїй сторінці у соціальній мережі. Гуморист зізнався, що планував взяти в аренду авто, але забув дома кредитну картку.
— Просто давно не користувався, — сказав Лузан, якому доводилось перші дні пересуватися по Італії автобусами, а потім додав: — Ціль досягнута. Машина орендована.
Андрій показує навколишню природу та цікаві деталі подорожі.
— Це що таке — у мене є родичі в Італії?! — здивувався Лузан, побачивши одну з надгробних плит. - Лузанні Джованні?..
Нагадаємо, як писали «ФАКТИ», Андрій Лузан став до війська у липні 2024 року.247
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