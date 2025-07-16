Астрологи впевнені, що липень принесе переломний момент в житті деяких знаків зодіаку. При цьому завтрашній день, 17 липня, буде досить сприятливим для представників деяких знаків зодіаку. Це випливає з розкладу карт Таро, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — «Король Кубків»

Козерогам варто бути відвертими з оточенням, висловити свої емоції. Завтра — ідеальний день для душевних розмов. Не бійтеся вразливості, це зблизить вас із близькими.

Порада карт: Пам'ятайте, що завтрашній день чудово підходить для розмов по душах та зізнань.

Водолій — «Шістка Мечів»

Водоліям потрібно зробити крок уперед, можливо, навіть змінити місце чи погляди. Зміни можуть здатися важкими, але це відкриває нові можливості. Прийміть допомогу від оточуючих.

Порада карт: Вірте, що рухаєтесь у правильному напрямку.

Риби — «Сонце»

Риби переживатимуть день натхнення та радості. Всі справи, якими займатиметесь, будуть приносити задоволення. Спілкування з близькими і природою особливо корисне.

Порада карт: Діліться своїм світлом — воно повернеться до вас.

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Овен — «Імператор»

Овнам важливо зберігати контроль, навіть у складних ситуаціях. Діяти логічно, не піддавайтесь на провокації. Ваше вперте ставлення приверне до вас довіру.

Порада карт: Показуйте лідерські якості, це допоможе заробити повагу.

Телець — «Вісімка Жезлів»

Тельцям потрібно швидко ухвалювати рішення. Події розвиватимуться стрімко, але ваша здатність адаптуватись дозволить вам зберегти стабільність.

Порада карт: Дійте без зволікань, не відкладайте рішення.

Близнюки — «Сімка Кубків»

Близнюкам важко зосередитись на чомусь одному. День вимагатиме внутрішньої чесності, щоб не потрапити в ілюзії чи спокуси.

Порада карт: Чітко визначте свої бажання, не вірте привабливим обіцянкам.

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Рак — «Дев'ятка Пентаклів»

Ракам слід звернути увагу на те, що приносить задоволення та гармонію. Чудовий час для самопоглиблення, творчості і турботи про себе.

Порада карт: Підтримка прийде, якщо ви будете відкриті до неї.

Лев — «Вищий Суд»

Левам треба ухвалювати важливі рішення і бути готовими до відповідальності. Це шанс виправити помилки і відновити справедливість.

Порада карт: Ваше благородство — це ваша сила.

Діва — «П'ятірка Мечів»

Дівам не варто піддаватись на провокації. Конфлікти можуть бути неминучими, але зберігайте спокій та не йдіть на поводу у емоцій.

Порада карт: Програш може відкрити шлях до чогось важливішого.

Терези — «Четвірка Жезлів»

Терезам варто діяти активно. Вони відчують внутрішню готовність сказати «так» змінам. Завершення етапу і початок нового проєкту принесуть довгострокові результати.

Порада карт: Відкривайтеся людям — це принесе вам більше, ніж ви очікуєте.

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Скорпіон — «Вісімка Кубків»

Скорпіонам слід задуматися про те, що вже не потрібно в житті. Відпустіть зайве, це дозволить вам рухатись вперед.

Порада карт: Прислухайтеся до себе, а не до вимог оточуючих.

Стрілець — «Двійка Пентаклів»

Стрільцям слід знайти баланс у мінливій ситуації. Не намагайтесь контролювати все одночасно, адаптуйтесь до змін.

Порада карт: Рухайтесь вперед і спостерігайте за реакцією світу.

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