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Тренер російського олімпійського чемпіона Повєткіна, який вбивав українців, загинув у Африці (фото)
Екстренер російського олімпійського чемпіона з боксу Олександра Повєткіна Ігор Нестеров, який убивав на війні українців, загинув «при виконанні бойового завдання у Західній Африці», повідомляє пресслужба промоутерської компанії «Світ боксу».
«Ігор входив до команди олімпійського чемпіона та чемпіона світу Олександра Повєткіна, був його тренером із силової підготовки та спаринг партнером. А головне — був одним із найближчих друзів Олександра. Відхід Ігоря Нестерова (він був президентом боксерської федерації міста Чехова, що в московській області. — Авт.) — велика втрата для всієї боксерської родини. Глибоко порядний, патріот не на словах, а на ділі, Людина з великої літери — всі, хто був знайомий з Нестеровим, незмінно відгукувалися про нього з великою повагою. Важко й гірко усвідомлювати, що його більше немає з нами», — йдеться у повідомленні.
Олександр Повєткін також висловив співчуття у соціальних мережах, написавши: «Спочивай з миром, Кабане».
Нагадаємо, що Олександр Повєткін, якого дружина Усика назвала «хр*ном моржовим і боягузом» — олімпійський чемпіон Афін-2004, чемпіон світу (2003 рік) і дворазовий чемпіон Європи (2002, 2004 роки). На професіональному рингу росіянин, який здобув 36 перемог, зазнав трьох поразок і один поєдинок завершив внічию, був регулярним чемпіоном світу за версією WBA у важкій вазі, а також тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC. У своєму останньому бою в березні 2021 року Повєткін програв технічним нокаутом британцю Ділліану Уайту.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екстренера збірної росії, який домагався чемпіонки світу, ліквідували воїни ЗСУ.
Фото із соцмереж449
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