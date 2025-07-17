41.45 / 42.02 48.31 / 48.97
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Тренер російського олімпійського чемпіона Повєткіна, який вбивав українців, загинув у Африці (фото)

9:54 17 липня 2025
Ігор Нестеров та Олександр Повєткін

Екстренер російського олімпійського чемпіона з боксу Олександра Повєткіна Ігор Нестеров, який убивав на війні українців, загинув «при виконанні бойового завдання у Західній Африці», повідомляє пресслужба промоутерської компанії «Світ боксу».

«Ігор входив до команди олімпійського чемпіона та чемпіона світу Олександра Повєткіна, був його тренером із силової підготовки та спаринг партнером. А головне — був одним із найближчих друзів Олександра. Відхід Ігоря Нестерова (він був президентом боксерської федерації міста Чехова, що в московській області. — Авт.) — велика втрата для всієї боксерської родини. Глибоко порядний, патріот не на словах, а на ділі, Людина з великої літери — всі, хто був знайомий з Нестеровим, незмінно відгукувалися про нього з великою повагою. Важко й гірко усвідомлювати, що його більше немає з нами», — йдеться у повідомленні.

Олександр Повєткін також висловив співчуття у соціальних мережах, написавши: «Спочивай з миром, Кабане».

РЕКЛАМА
Ігор Нестеров (другий праворуч) воював на боці окупантів в Україні

Нагадаємо, що Олександр Повєткін, якого дружина Усика назвала «хр*ном моржовим і боягузом» — олімпійський чемпіон Афін-2004, чемпіон світу (2003 рік) і дворазовий чемпіон Європи (2002, 2004 роки). На професіональному рингу росіянин, який здобув 36 перемог, зазнав трьох поразок і один поєдинок завершив внічию, був регулярним чемпіоном світу за версією WBA у важкій вазі, а також тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC. У своєму останньому бою в березні 2021 року Повєткін програв технічним нокаутом британцю Ділліану Уайту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екстренера збірної росії, який домагався чемпіонки світу, ліквідували воїни ЗСУ.

РЕКЛАМА

Фото із соцмереж

449

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як приготувати квашені огірки&nbsp;— Рецепт квашених огірків

Квашені огірки за бабусиним рецептом: чудово зберігаються навіть без підвалу

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Близнюкам — «Дама мечів» та рішучість, Терезам — «Лицар Жезлів» та бурхливі емоції: Таро-прогноз на 18 липня

Гороскоп на 17 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Ракам потрібно зберігати холоднокровність, а Стрільцям слід проявити гнучкість: гороскоп на 17 липня

Кабачки, фото скріншот відео

Соковиті, смачні та дуже ніжні: Іван Янюк розповів, як краще приготувати кабачки, поки сезон

Наступний матеріал
Новини партнерів