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Спека відступає — готуйте парасольки: погода в Україні різко змінюється
В Україні найближчим часом зміниться погода. Такий прогноз дала відома синоптикиня Наталія Діденко.
«Отже, 18-го липня в більшості областей України температура повітря знизиться до +20+26 градусів, навіть на півдні буде +25+29, хіба що на Запоріжжі до +33 градусів. І лише на крайньому сході України у п'ятницю втримається сильна спека. А ще й зливи пройдуть 18-го липня на заході, півночі, Вінниччині, Черкащині та вночі на Одещині. На жаль, південна частина та переважно східна й надалі потерпатимуть від надмірно сухої погоди», — написала вона.
За словами синоптикині, 17 липня помірні градуси переважатимуть на заході України, на Сумщині, Полтавщині та навіть частково на Дніпропетровщині. Очікується +20+27 градусів.
«На решті території України протягом дня +27+32 градуси, на сході та місцями на півдні +32+36 градусів. Короткочасні дощі з грозами, місцями із шквалом та градом завтра — західні області, Сумщина, Полтавщина, ввечері Харківщина та Одещина. На решті території України — без опадів», — повідомила Діденко.
За її словами, у Києві 17 липня очікується протягом дня +26, +27 градусів, без опадів.
«А ось 18-го липня готуйте парасолі, пігулки від тиску та головного болю, можна відкривати широко вікна і впускати свіже повітря, навіть пошукати, куди ви запхнули плед, бо доведеться вночі вкриватися)) — очікуються зливи та зниження температури повітря до +20+23 градусів!» — написала синоптикиня.
Як повідомив Український гідрометеорологічний центр, 17 липня вранці та вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікуються значні дощі з грозами.
«У більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині вдень грози, подекуди град та шквали 15−20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно сильні опади, які охопили західну частину України, призвели до того, що на Львівщині з берегів вийшла річка Зубра.277
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