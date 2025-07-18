Інфляція сповільнилася: хто в Україні може від цього постраждати

Як запевняють у НБУ, інфляція в Україні поступово сповільнюється, що є гарною новиною для споживачів. Але натомість від цього можуть постраждати ті українці, які хотіли б заробити на банківських депозитах.

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Як повідомив «ФАКТАМ» Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку», вже восени варто очікувати на зниження прибутковості банківських депозитів. Найімовірніше, їхній максимальний розмір до кінця року не перевищуватиме 13,5% річних.

Причиною цього банкір називає очікуване зниження облікової ставки, що станеться завдяки ефективній монетарній стратегії, спрямованій на зменшення інфляції, розвитку основних галузей економіки та стабільності на валютному ринку.

«Під час формування депозитної стратегії на осінньо-зимовий період комерційні банки спиратимуться на рішення монетарного комітету, який вже у вересні потенційно може ухвалити рішення про зниження облікової ставки з наявних 15,5% до 14,5−15%, — каже Дмитро Замотаєв. — Отже, не виключена синхронна корекція інших монетарних інструментів, зокрема з 19% до 18,5−18%. Таким чином, ці зміни стануть об'єктивним приводом для банків поступово розпочати процес корекції прибутковості по гривневих вкладах».

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За прогнозом Дмитра Замотаєва, до кінця 2025 року ставки по депозитах можуть впасти до 11−12%, але через бажання банків залучити клієнтів максимальна ставка може зрости до 13,5%. І найімовірніше, найчастішими депозитами для українців виявляться вклади на термін від 6 до 12 місяців.

Водночас банкір вважає, що особливих змін на ринку валютних депозитів не буде і їхня прибутковість не перевищуватиме 1% для долара і 0,8% для євро, навіть попри зростання курсу євро в Україні.

Також при розміщенні коштів на депозиті експерт радить враховувати декілька ключових аспектів:

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1) прогнозувати потреби у вільних коштах на весь термін вкладу — не варто розміщувати всі заощадження, щоб у разі потреби не довелося розривати депозит достроково з втратою доходу;

2) оцінити рівень прибутковості — це один з ключових факторів вибору депозиту;

3) обирати депозити з бонусами та привілеями, які пропонує банк;

4) звертати увагу на зручність оформлення — дедалі більше громадян віддають перевагу онлайн-вкладам через мобільні додатки;

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5) уточнити умови дострокового розриву чи можливості поповнення вкладу.

Загалом, за даними аналітиків Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», на 1 червня 2025 року обсяг депозитів фізичних осіб становив понад 1,42 трлн грн, і з початку року обсяг депозитів громадян зріс на 3%, або майже на 44 млрд грн.

До речі, майбутні позичальники можуть порадіти, адже зниження облікової ставки та ставок за депозитами означатиме й зниження ставок по кредитах.

Фото Pixabay

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