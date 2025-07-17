Вірю в нас: популярна акторка у ролі провідниці вразила мережу

Популярна акторка Лілія Ребрик, яка шокувала своїм виглядом, показала знімальний майданчик нового фільму, у якому грає одну з головних ролей. Картина «Потяг до Різдва» вийде на свята і стане продовженням минулорічної історії «Потяг у 31 грудня». Ребрик грає провідницю, а її партнери по площадці — популярні актори Антоніна Хижняк, Назар Задніпровський, Дмитро Сова, Андрій Ісаєнко.

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«Свята ближче, ніж здається! — написала Лілія на своїй сторінці у соціальній мережі та виклала світлини. — Ми почали зйомки „Потягу до Різдва“ — родинної комедії, яка подарує вам дві години сміху й новорічного дива. Вірю в нас!»

Відомо, що у картині зʼявиться актор Станіслав Баклан, співаки Дзидзьо та Дмитро Монатік.

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Підписники побажали зустріти Різдво вже у мирній Україні.

«Цікаво, як це, коли на вулиці така спека, а у кадрі зима, зимові свята», — поділилися враженнями.

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Раніше Дмитро Монатік здивував дуетом.

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